“Verkoop elektrische Renaults en Nissans teleurstellend”

Op het moment dat de auto-industrie zich ‘massaal’ gaat storten op de elektrische auto geeft pionier Renault-Nissan aan dat de tot nu toe gerealiseerde verkoopcijfers van elektrovoertuigen niet zijn wat het concern daarvan had verwacht.

Binnen de auto-industrie wordt 2018 gezien als het jaar van de ommekeer. Nieuwe batterijen die een grotere capaciteit hebben, modellen met een grotere actieradius en overheden die investeren in laadnetwerken moeten de elektrische auto een impuls geven. Het trekt meer autobouwers over de streep, zoals Jaguar (introductie 2018), Volvo (2019), Mercedes-Benz (2018), Audi (2018) en Volkswagen (2019).

Tweede generatie

Renault-Nissan staat aan de vooravond van de introductie van de twééde generatie elektro-auto. Nog dit jaar, vermoedelijk al deze zomer, onthult Nissan de opvolger van de Leaf. Dat model krijgt een groter accupakket en zal bovendien in verschillende versies met afwijkende batterijcapaciteiten op de markt komen. Nissan gaat met het model de diepte in. Bij Renault wordt eveneens gewerkt aan de volgende fase, terwijl een sterker pact wordt gevormd door de entree in de alliantie van Mitsubishi.

Elektroproject

Renault-Nissan heeft op dit moment de grootste vloot elektrische auto’s, waarbij de modellen zijn verdeeld over personen- en bedrijfswagens. Maar ondanks dat de fabrikant tot op heden vier miljard in het elektroproject heeft geïnvesteerd, boekt de fabrikant nog niet het gewenste resultaat. Het was bijvoorbeeld ook de bedoeling dat in de eerste fase meer modellen zouden worden uitgebracht.

Terugbetaald

Tijdens het 2017 Automotive News Europe Congress in Barcelona sprak Gilles Normand, Renault’s senior vice-president voor elektrische auto’s dat de “verkoopcijfers teleurstellend” zijn en de investering nog lang niet terugbetaald is. Het positieve aan het hele verhaal is dat de klanten die de alliantie heeft bereikt overtuigd zijn van de kwaliteiten van een elektro-auto. “Negentig procent van de klanten die is overgestapt van een auto met verbrandingsmotor op een elektrische auto stapt nooit meer terug, zo geven zij aan. Die gedachte zorgt ervoor dat we blijven investeren in de elektro-auto. De elektrische auto is duidelijk de toekomst voor de auto-industrie”, zo tekende de website Motoring op uit de mond van Normand.

Toppositie

Renault-Nissan heeft tot nu toe 465.000 auto’s met elektrische aandrijving wereldwijd afgeleverd. De Nissan Leaf is de best verkochte auto, gevolgd door de Zoe van Renault.