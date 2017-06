Verkoopdip: Jeep hunkert naar nieuwe modellen

Jeep zit in een neerwaartse spiraal. De Fiat Chrysler Automobiles tak maakte gisteren de verkoopcijfers over mei bekend, en die lieten voor de negende achtereenvolgende maand een daling zien.

Jeep verkocht vorige maand 75.516 auto’s in de Verenigde Staten, een daling van 15% ten opzichte van het jaar ervoor. Alleen de Grand Cherokee wist zich aan de malaise te onttrekken. De reus noteerde een plus van 14%. De andere modellen van Jeep, de Compass, Patriot, Cherokee en Renegade, lieten het allemaal afweten.

Heuvelopwaarts

De tweede helft van het jaar moet beterschap brengen. Zo zal Jeep het doek van de nieuwe Jeep Wranger trekken. Van de Compass in onlangs al een geheel nieuw model verschenen, waardoor Jeep hoge ogen kan gooien in het felbevochten segment van de midi-SUV’s. Het model wordt ook geproduceerd in India, waar gisteren in Ranjangaon het eerste exemplaar van de band liep. Volgende maand moet daar de productie echt op stoom komen.

Dankzij sterke cijfers van Ram, Dodge en Alfa Romeo wist Fiat Chrysler in de Verenigde Staten de verkoopdaling overigens tot 0.9% te beperken. Alfa bracht in mei 883 Giulia’s aan de man.