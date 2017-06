‘Volkswagen I.D. Buzz Concept gaat in productie’

Volkswagen roept al meer dan vijftien jaar dat er een nieuwe Transporter T1-achtige aankomt, maar er gebeurt nooit wat. Dus nu het merk heeft bevestigd dat de elektrische I.D. Buzz Concept in productie gaat, grijpen wij instinctief naar een korreltje zout.

De beslissing om met een afgeleide van de I.D. Buzz Concept te komen, heeft Volkswagen nog niet zo heel lang geleden genomen. Bij de introductie van de nieuwe Polo zei Volkswagen-baas Herbert Diess tegen Auto Express: “De Microbus die we hebben laten zien, gaat er komen. We hebben recent besloten om hem in productie te nemen.”

LEES OOK: RETRO EN HYPERMODERN – VOLKSWAGEN I.D. BUZZ

Na het dieselgateschandaal is Volkswagen fanatiek gaan inzetten op auto’s met elektrische aandrijving. De I.D. Buzz Concept is het tweede studiemodel in Volkswagens elektrische I.D.-reeks. Hij staat op het nieuwe MEB-platform, heeft duidelijke designelementen van de Transporter T1 en biedt plaats aan acht personen. Onderstaande op de T1-geïnspireerde concepts gingen de I.D. Buzz voor.

Volkswagen Microbus Concept (2001)

Volkswagen Bulli Concept (2011)

Volkswagen I.D. Buzz Concept (2017)