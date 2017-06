Gloednieuwe Polo oogt ‘so far, so Volkswagen’

Vrijdag onthult Volkswagen in Berlijn de nieuwe Polo. Gaan we erg verrast zijn over het uiterlijk? Nee, natuurlijk niet. Kijk maar naar deze teasers. ‘So far, so Volkswagen.’

Voorspelbaar dus, maar hé… Daarmee scoren de dieselgatemannen en – vrouwen uit Wolfsburg al decennia als een malle. ‘Reiß’ kein eingespieltes Team auseinander’, zullen we maar zeggen.

Wat we al weten? De Polo gaat groeien naar een lengte van meer dan 4,10 meter. Hij staat op Volkswagens MQB-platform en wordt daardoor naar verluidt zo’n 70 kilogram lichter.

Op motorengebied zijn er twee nieuwe krachtbronnen: een 1,5 liter viercilinder turbobenzinemotor en een 1,5 liter turbodiesel. Die laatste komt er in een aantal varianten (vermogens van 90 tot 130 pk) en vervangt de huidige 1.2, 1.4 en 1.6 diesels. De 1.5 benzineblokken zijn er in twee sterkten: 140 en 160 pk.