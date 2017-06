Volkswagen Polo te koop vanaf 15.550 euro

Het gebruikelijke ritueel, zodat autofabrikanten twee keer publiciteit pakken. Volkswagen introduceerde vorige week de nieuwe Polo en laat nu weten hoe lang je voor het model moet sparen.

En dat is ietsiepietsie minder lang dan voorheen. De basisprijs van de Polo ligt nu op 15.550 euro. Waarmee de 1.0 MPI met 65 pk vier tientjes goedkoper is dan de vorige instapper: de 1.0 MPI met 60 pk. Een tree hoger staat de 1.0 TSI met 95 pk en daarboven de 1.0 TSI met 115 pk. Ze kosten respectievelijk minimaal 18.990 en 20.150 euro.

GTI met DSG

Dan zijn er nog de 1.6 TDI met 95 pk en de 1.0 TGI op aardgas (90 pk). Die mogen voor 20.290 en 17.390 euro mee. De GTI tot slot is ver voorlopig vanaf 29.590 euro. Hij is dan uitgerust met een DSG-automaat. De prijzen van de GTI met handbak en van de 150 pk sterke 1.5 TSI worden later bekendgemaakt. De Polo staat vanaf eind oktober bij de dealers.