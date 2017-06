Groeispurt voor zesde generatie Volkswagen Polo

Om Suzuki te parafraseren: “It’s a giant Volkswagen!” Iets dergelijks roept althans het merk zelf, want Volkswagen maakt er een groot punt van dat de nieuwe Polo – de zesde generatie – de grootste ooit is.

Hij is 8 centimeter langer dan zijn voorganger (4,053 tegenover 3,972 meter), 7 centimeter breder (1,751 tegenover 1,682 meter) en minder dan 1 centimeter lager (1,446 tegenover 1,453 meter). Volgens Volkswagen is de binnenruimte daarmee flink gegroeid. De Polo 6 heeft bijvoorbeeld een kofferbak die 71 groter is dan die in de Polo 5 (351 liter tegenover 280 liter) en meer ruimte in de cabine (met dank aan onder meer zijn ruim 9 centimeter langere wielbasis).

Beats by Dr. Dre

Als de Polo dit jaar op de markt komt, is hij te bestellen als Trendline, Comfortline, Highline of Beats-editie. Daarbij zijn er gelijk een aantal pakketten beschikbaar, zoals het R-Line-, Black- en Style-pakket. Terugkomend op die Beats-editie. Die is volgens Volkswagen ontworpen om een jongere doelgroep aan te spreken. Hij heeft een 300 Watt-geluidssysteem van Beats, de audiofirma die is opgericht door onder meer de rapper en producer Dr. Dre.

Ook direct te krijgen is de Polo GTI. Deze heeft een 2,0 liter turbomotor aan boord met 200 pk (het vorige model had een 1.8 met 192 pk). Standaard is een sportonderstel, alsmede natuurlijk typische GTI-kenmerken als een rode streep in de grille, een achterspoiler, dubbele uitlaat en aan de binnenkant geruite stoelbekleding. De Polo GTI staat op 17 inch lichtmetalen wielen, maar exemplaren in de maat 18 inch zijn ook aan te vinken op de optielijst.

Vanaf zijn marktintroductie is de Polo te krijgen met één van negen motoren. Aan het benzinefront zien we een 1.0 MPI in 65 pk- of 75 pk-vorm, een 1.0 TSI met 95 of 115 pk, een 1.5 TSI die 150 pk levert en natuurlijk de 2.0 TSI van de GTI. Er zijn verder twee diesels (1.6 TDI met 80 of 95 pk) en er staat een 1.0 TGI met 90 pk op aardgas klaar. Die laatste wordt gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak, waarmee ook de diesels, de 1.0 MPI’s en de 1.o TSI 95 pk zijn uitgerust. De rest krijgt een zesbak of een zeventraps DSG-automaat (ook optioneel voor de 1.0 TSI 95 pk).

Personalisatie

Volkswagen gaat met de Polo een beetje op de personaliseringstoer, want er zijn onder meer 14 exterieurkleuren beschikbaar, twaalf lichtmetalen wielen (14 – 18 inch), 13 verschillende dashboardaankledingen en 11 stoelbekledingen (die uiteraard niet vrij te combineren zijn). Daarbij kunnen kopers kiezen voor LED-dagrijverlichting, LED-koplampen, LED-achterlichten, airconditioning met luchtkwaliteitssensor en pollenfilter, een draadloze oplaadfunctionaliteit voor de mobiele telefoon, een panoramisch dak en Sport Select-adaptieve dempers.

We hoeven het tegenwoordig niet eens meer te noemen, maar de Polo krijgt, net als alle andere nieuwe auto’s, een keur aan elektronische assistenten mee. Dus daar gaan we weer: Er is Front Assist met City Emergency Braking and Pedestrian Monitoring, Adaptive Cruise Control, Blind Spot Detection met Rear Traffic Allert, Park Assist en Keyless Access. Al moeten we er wel bij zeggen dat alleen de eerste standaard is. Er is verder een digitaal instrumentenpaneel en met de connectiviteit zit het ook wel goed, zo vatten we Volkswagens informatie even samen.

Volkswagen Polo Beats

Volkswagen Polo GTI