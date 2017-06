Wereldwijde verkoop elektrische auto’s neemt vlucht

Het wereldwijde aantal voertuigen met een elektrische of plug-in hybride aandrijflijn heeft de grens van 2 miljoen doorbroken, aldus het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Het gros ervan rijdt in China.

In een vandaag verschenen rapport schrijft het IEA dat er in 2016 een recordaantal elektrische auto’s geregistreerd werden, 750.000 stuks. Met een marktaandeel van 29% zijn auto’s voorzien van elektrokracht in Noorwegen het best vertegenwoordigd, gevolgd door Nederland met 6.4%. Zowel Noorwegen als Nederland behoren tot de markten waar de Opel Ampera-e nog dit jaar uitgeleverd wordt, waardoor de percentages voor dit jaar nog op kunnen lopen. Vanaf 2018 moeten de Opel, de Tesla Model 3 en nieuwe Nissan Leaf voor de aantallen gaan zorgen.

Infrastructuur

De groei van de laadinfrastructuur houdt volgens het agentschap pas met de toegenomen aantallen auto’s. Het wereldwijde aantal laadpunten nam vorig jaar met 72% toe. Ondanks een indrukwekkende 60% sprong tot boven de 2 miljoen voertuigen met een elektrische of plug-in hybride aandrijflijn is dit nog altijd slechts 0.2% van het totale wagenpark.

Doelen

BMW, Chevrolet, Daimler, Honda, Renault-Nissan, Tesla, Volkswagen en Volvo hebben zich de afgelopen maanden doelen gesteld wat de verkoopaantallen van elektrische auto’s betreft. Renault-Nissan streeft naar 1.5 miljoen exemplaren in 2020. Volkswagen wil daar nog een schepje bovenop doen. De groep hoopt in 2025 tussen de 2 en 3 miljoen exemplaren aan de man te brengen.