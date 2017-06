Onder de hamer: Formule 1-flipperkast Spin-Out (1975)

Eens wat anders. Bij Silverstone Auctions wordt in het weekeinde van 29 en 30 juli namelijk deze klassieke flipperkast geveild. De machine heet Spin-Out, is in 1975 geproduceerd en heeft Formule 1 als thema.

Spin-Out is een elektromechanische kast, die in de jaren zeventig door de Amerikaanse fabrikant D. Gottlieb & Co werd ontworpen. Dit exemplaar is oorspronkelijk gekocht door iemand in Southend on Sea, dat boven de monding van de Thames aan de Noordzee ligt. Hij is tussen oktober 2016 en februari 2017 volledig gerestaureerd door zijn huidige eigenaar. Volgens Silverstone Auctions speelt Spin-Out dan ook beter dan toen de kast nieuw was. Hij moet tussen de 4000 en 6000 pond (4575 en 6860 euro) opbrengen.

De producent van de kast, D. Gottlieb & Co, begon al in 1927 met het bouwen van ‘pinball machines’ en vond in 1947 de flippers uit, wat voor ware een revolutie zorgde. De firma werd in 1976 overgenomen door Columbia Pictures, dat het bedrijf in 1984 ophief. Onder een andere eigenaar (en onder de naam Premier Technology) maakte Gottlieb een doorstart. In de jaren negentig zakte de vraag naar flipperkasten echter in. Barb Wire, naar de gelijknamige film met Pamela Anderson, was in 1996 de laatste Gottlieb-kast.