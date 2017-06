Onder de hamer: Parker Brothers Concepts Neutron

Even inhakend op die NASA Mars Rover Concept van gisteren… Deze Parker Brothers Concepts (PBC) Neutron is van dezelfde makers. En ja, we begrijpen dat dit ding geen auto is!

Maar een motorfiets op zijn tijd, dat moet best kunnen. Helemaal als het om zo’n bijzonder exemplaar als deze gaat. De PBC Neutron doet immers meer dan een beetje denken aan de ‘light cycles’ uit de film Tron: Legacy. Dus het kan bijna niet anders dan dat hij wordt aangedreven door een elektromotor.

“Het concept is uitgevonden door Franco Sbarro en voor het eerst toegepast op een auto in 1989”

Zijn 48 Volt krachtbron perst er 60 pk uit, wat voor een lichte motorfiets uiteraard meer dan genoeg is. De Neutron kan bovendien worden aangesloten op een laptop, waarmee de software van het ‘motormanagement’ kan worden aangepast voor een grotere actieradius of juist een groter acceleratievermogen.

PBC bouwde de Neutron op uit aluminium en composietmateriaal. Zoals duidelijk te zien is, hebben beide wielen van de motorfiets geen wielhart. Dit concept is uitgevonden door Franco Sbarro en voor het eerst toegepast op een auto in 1989 (op de Sbarro Osmos). De in 2010 op de markt gebrachte Skatecycle – ontwikkeld door de Amerikaan Alon Karpman – is het eerste skateboard met wielen zonder wielhart.

LEES OOK: ONDER DE HAMER – LANCIA DELTA S4 STRADALE… ZO GOED ALS NIEUW

Deze zwart en groene PBC Neutron uit 2016 gaat op 24 juni onder de hamer bij RM Sotheby’s in Santa Monica. Hij wordt geveild inclusief helm en bijbehorend motorpak en levert waarschijnlijk zo tussen de 55.000 en 70.000 dollar op (omgerekend tussen de 49.000 en 62.600 euro). Er is geen minimumverkoopprijs, dus in de praktijk kan de opbrengst lager liggen (of hoger natuurlijk).