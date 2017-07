Kia Optima Sportswagon: Slim, zakelijk en stijlvol





Ook na een lange rit wil je in de Kia Optima Sportswagon blijven rijden. Dat begrijpen we. Maar denk ook eens aan het voordeel van thuiskomen. Vlak voordat je de huisdeur opent, kijk je nog even om. Want de Optima Sportswagon is gemaakt om gezien te worden.

Dat zeggen niet alleen wij, maar ook de juryleden van de prestigieuze iF Design Award. Die beloonden de Kia Optima Sportswagon dit jaar met de prijs voor het beste Product Design. Kia’s eerste stationwagen in het D-segment is scherp gelijnd, staat atletisch op zijn wielen en is meteen herkenbaar als een Kia, onder meer door zijn kenmerkende ‘tiger nose’-grille. Zijn slanke postuur staat zijn praktische nut echter op geen enkele manier in de weg.

Bagageruimte van 1686 liter

Achter de slimme automatische achterklep van de Kia Optima Sportswagon gaat een flinke kofferbak van 522 liter schuil. Een bagageruimte die heel eenvoudig is te vergroten tot 1686 liter (!) door de achterbank neer te klappen. Daarbij is het interieur van de Kia Optima Sportswagon voorzien van alle luxe. Zo is stoelventilatie beschikbaar, een Harman Kardon™ Premium Sound System, een draadloze mobiele telefoonlader en een infotainmentsysteem dat op stemcommando’s reageert.

Krachtige turbodieselmotor

De bestuurder profiteert bovendien van een regensensor, parkeersensoren, altijd waakzame veiligheidssystemen en natuurlijk een zuinige en krachtige turbodieselmotor. Deze 1.7 CRDi levert 141 pk en 340 Nm koppel en geeft zijn aandrijfkrachten via een handgeschakelde zesbak of een DCT-automaat met dubbele koppeling door aan de voorwielen. De buitengewoon rijk uitgeruste Kia Optima Sportswagon is verkrijgbaar vanaf 33.970 euro en zakelijk te rijden met een netto bijtelling van 245 euro per maand.

