Women Behind Wheels – Secondenstrijd op het circuit

De finale van Women Behind Wheels! En dat betekent dat deelneemsters Shanna en Joy het gaan uitvechten op het scherpst van de seconde. Wie weet er de snelste tijd neer te zetten?

Het Midland Circuit bij Lelystad fungeert daarbij als ‘level playing field’. Helemaal omdat geen van de deelneemsters een streepje voor heeft. In de vorige twee afleveringen van Women Behind Wheels won zowel Shanna als Joy een voordeelseconde. Joy was in de Renault Clio R.S. Trohpy de snelste op de slalom en Shanna trok het hardst op tijdens de acceleratietest.

De wil om te winnen

Nu moeten de dames combineren wat ze hebben geleerd. Ze gaan proberen een zo goed mogelijke rondetijd neer te zetten in de Renault Clio R.S. Trophy. “De wil om te winnen is het belangrijkste in de autosport”, zegt coureur Frans Verschuur. Aan de dames wil hij meegeven dat ze zich moeten concentreren op remmen en gasgeven. “Degene die dat het beste doet gaat winnen.”

Fanatiek roepend langs de baan

En wat ze kunnen winnen, is uiteraard niet mis. Shanna en Joy strijden om een volledig verzorgde reis naar de Formule 1 Grand Prix van België. Wat ongetwijfeld de reden is dat hun vriendjes zo fanatiek roepend langs de baan staan. Zij mogen immers mee naar het circuit van Spa-Francorchamps. Hun lot – en het stuurwiel van de Renault Clio R.S. Trophy – ligt echter in handen van hun vriendinnen.

