Autovisie TV: Elektrogekte in Noorwegen met de Opel Ampera-e

We lopen in Nederland dan weliswaar behoorlijk voorop als het gaat om elektrisch rijden, maar er zijn landen waar elektrische auto’s helemaal als warme broodjes over de toonbank gaan. In deze aflevering van Autovisie TV bezoekt Werner Budding Noorwegen in een populaire nieuwkomer in het elektrosegment: de Opel Ampera-e.