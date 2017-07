Review: Aston Martin DB11 (2017)

Een heel nieuwe generatie sportwagens van Aston Martin werd ingeluid met deze, de Aston Martin DB11. Niet alleen het platform is nieuw, ook de 5,2 liter V12 met niet één, maar twee turbo’s. Werner Budding stapt in de Britse top-GT om uit te zoeken of het de redding is van Aston Martin.