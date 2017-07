Review: Ferrari 812 Superfast (2017)

Sterker was een Ferrari in serieproductie nooit. De 6,5 liter V12 van de Ferrari 812 Superfast perst er maar liefst 800 pk uit. En al dat vermogen wordt gewoon losgelaten op de achterwielen. Is dit dan het meest woeste dat er ooit uit Maranello is gekomen? Werner Budding probeert Ferrari’s nieuwste beest te temmen…