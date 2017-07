Review: Ford Fiesta (2017)

Al jaren op rij is de Ford Fiesta de stuurmanskeuze in het B-segment. Deze nieuwe moet dat voortzetten, maar tegelijkertijd ook veel meer luxe en comfort bieden dan eerst. Is dat gelukt? Autovisie-testredacteur Dries van den Elzen rijdt de gloednieuwe Fiesta in zijn – op dit moment – sportiefste uitvoering, de ST-Line.