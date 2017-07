Jaguar E-Pace moet succes uitbouwen

Jaguar heeft, met name door de F-Pace, een enorm succesvol jaar achter de rug. Dat succes moet nu verder worden uitgebouwd: vandaag trekt het merk in Londen het doek van de Jaguar E-Pace.

Jaguar E-Pace

Waar de XE het kleine broertje is van de XF, is de E-Pace het kleine broertje van – jawel – de F-Pace. Het is een directe reactie op de enorme wereldwijde vraag naar SUV’s. De F-Pace is in zijn eentje namelijk goed voor bijna de helft van de wereldwijde verkopen van Jaguar en daarmee ook het bestverkochte model van het merk. Dat stokje zou wel eens overgenomen kunnen worden door de E-Pace. De nieuwe SUV wordt namelijk lager gepositioneerd en heeft een vanafprijs in Nederland van 48.300 euro.

Voor- of vierwielaandrijving

Wat krijg je daar precies voor terug? In de basisuitvoering heeft de Jaguar E-Pace een 2,0 liter dieselmotor met 150 pk, bekend uit de Range Rover Evoque. Net als de basisuitvoering van die auto is het blok gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak en heeft hij voorwielaandrijving. Standaard krijg je zaken als een 10 inch infotainmentdisplay, LED-koplampen en parkeersensoren voor en achter.

Ga je voor een andere motorvariant (diesel: 2,0 liter met 180 pk of 240 pk, benzine: 2,0 liter met 249 pk of 300 pk), dan krijg je ook meteen vierwielaandrijving. De meest krachtige varianten hebben bovendien wat Jaguar de ‘Active Driveline’ noemt, een aandrijflijn die 100% van zijn kracht naar de achterwielen kan sturen. Daarbij heeft die aandrijflijn ook Torque Vectoring, wat inhoudt dat er meer kracht naar het buitenste wiel kan worden gestuurd, om het bochtgedrag te verbeteren.

Sportief

De designafdeling heeft de Jaguar E-Pace een behoorlijk sportief uiterlijk meegegeven. Hij deelt de vorm van de koplampen bijvoorbeeld niet met de F-Pace, maar juist met de F-Type. Van achteren vallen niet alleen de nieuwe scherpe achterlichtunits op, maar ook de forse uitlaatopeningen in de bumpers. Van binnen deelt hij ook de nodige zaken met de F-Type. Zo heeft hij dezelfde handgreep en ook de grote analoge draaiknoppen voor de verwarming.

Techniek

Zoals je mag verwachten met een nieuw model zit hij vol met techniek. Het 10 inch infotainmentdisplay is standaard, maar daarnaast kun je ook nog een 12 inch groot instrumentarium krijgen. Voor elke zitplaats is er een eigen USB-aansluiting en als je dan nog steeds apparaten op te laden hebt, krijg je ook vier 12V-aansluitingen. Verder is hij leverbaar met een kleuren head-up display en zaken als een ‘Activity Key’, een draagbare sleutel.

Praktisch

Achterin biedt de Jaguar E-Pace plaats aan drie volwassenen, met daarachter 577 liter aan bagageruime. Klap je de bank plat, dan ontstaat er 1234 liter aan bagageruimte. Als je daar niet genoeg aan hebt, kun je ook nog 10 liter kwijt in het dashboardkastje en 8,42 liter in de middenconsole. En dan heb je nog deurvakken voor flessen water ook, ruimte te over. Zonder gekheid, het ruimteaanbod is voor een SUV van minder dan 4,4 meter lang niet gek. Over buitenmaten gesproken: hij is 4395 millimeter lang, 1984 millimeter breed en 1649 millimeter hoog.

Prestaties

Jaguar heeft behoorlijk gebruik gemaakt van aluminium, zo zijn het dak, de motorkap en de achterklep van het lichtgewicht materiaal. Heel licht is de auto echter niet: in de basis weegt hij 1775 kilogram. De zwaarste versie is de 2,0 liter diesel met 240 pk, met een gewicht van 1926 kilogram. De traagste E-Pace (de 150 pk diesel) sprint van 0-100 km/h in 10,7 tellen. De snelste (de 300 pk benzine) doet het in 6,4 tellen en houdt er vervolgens ook pas bij 243 km/h weer mee op.

Prijzen

Zoals gezegd begint de E-Pace bij 48.300 euro. Daarmee is hij net iets goedkoper geprijsd dan de F-Pace. De prijzen lopen voor tot 86.500 euro voor het absolute topmodel, de P300 AWD, uitgerust als R-Dynamic HSE. De auto is per direct te bestellen en de eerste leveringen zullen begin 2018 plaatsvinden. Alle prijzen volgen binnenkort.