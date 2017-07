Apollo IE moet opvolger Gumpert Apollo worden

‘Coming soon’, staat er onder de teaser van de Apollo IE. ‘We zullen zien’, antwoorden wij daarop. Want het rommelt alweer een beetje, daar bij Apollo Automobil.

Om even terug te gaan in de tijd… Apollo Automobil komt voort uit Gumpert Sportwagenmanufaktur, dat verantwoordelijk was voor de Gumpert Apollo. Deze supersporter met een uiterlijke uitdaging verkocht niet zo lekker, dus ging Gumpert in 2013 failliet. Een investeringsfonds uit Hong Kong kocht het bedrijf, doopte het om tot Apollo Automobil en trapte uiteindelijk oprichter Ronald Gumpert eruit.

“Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG) is niet langer betrokken bij het project”

Vorig jaar maart stond opeens de Apollo Arrow op de Autosalon van Genève. Deze 1000 pk sterke hypercar zou in minder dan 2,9 seconden van stilstand naar 100 km/h gaan een een topsnelheid van 360 km/h kunnen bereiken. Een afgeleide daarvan zou deze twaalfcilinder IE zijn (de Arrow had een twinturbo V8).

Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG) – bekend van de SCG 003 – werd in eerste instantie aangekondigd als ontwikkelingspartner, maar nu zegt Apollo Automobil dat de Amerikaanse fabrikant niet langer betrokken is bij het project. De overgebleven partner is Manifattura Automobili Torin0 (MAT), dat voor de Apollo IE een V12 zou ontwikkelen.

