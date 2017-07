Monsterlijke Aston Martin Valkyrie is bijna klaar

Wat is Aston Martin toch heerlijk gek aan het doen. Kijk gewoon eens naar deze Valkyrie! Dat dit bizarre apparaat gewoon in productie gaat en straat op mag, is toch meesterlijk? Want ja, de auto op de foto’s is zo goed als af.

Bijna een jaar geleden onthulde Aston Martin de RB-001. Deze in samenwerking met Red Bull ontwikkelde hypercar was nog een concept, maar er werd al wel bij vermeld dat hij echt in de verkoop zou gaan. En dat doet hij in de vorm van deze Valkyrie, die in vergelijking met de RB-001 de nodige wijzigingen heeft ondergaan.

“Zowel de bestuurder als de passagier zitten met de benen omhoog”

Zo heeft de Valkyrie – die nu dicht tegen het productiestadium aan zit – koplampen en achterlichten gekregen en lijkt de cabine iets hoger te zijn opgetrokken (de voorruit staat wat stijler). Daarbij is op de flanken, achter de voorwielen, de vorm van dat typische Aston Martin-roostertje toegevoegd. Ook zien we een luchtinlaat op het dak (die er eerst niet was) en dichte wielen.

Verder gaat Aston Martin behoorlijk ver als het op gewichtsbesparing aankomt. Een normaal Aston Martin-logo op de neus vond de fabrikant te zwaar. Dus zijn de ‘vleugels’ met een laser uit aluminium gesneden. De badge is niet meer dan 70 microns dik. Ter vergelijking, een menselijke haar is ongeveer 100 microns dik.

En ja, de Valkyrie heeft nu ook een volledig interieur. De stoelen zijn bijna één met de wagenbodem en zowel de bestuurder als de passagier zitten een beetje met de benen omhoog. Verder bestaat het dashboard uit weinig meer dan een scherm en een heel erg multifunctioneel stuurwiel. De Aston Martin Valkyrie heeft geen buitenspiegels, maar camera’s, waarvan de beelden op twee schermpjes in het interieur te zien zijn.

Aston Martins extreme hypercar gaat volgend jaar in productie. Er worden 175 exemplaren gebouwd: 150 voor op de openbare weg en 25 voor op het circuit. De Valkyrie weegt niet meer dan 1030 kilogram, maar heeft wel een 1146 pk sterke 6,5 liter Cosworth-V12 achterin. Wat Aston Martin voor de Valkyrie wil hebben, is niet officieel bekend. Waarschijnlijk kost hij rond de 3 miljoen euro.

Vergelijking Aston Martin RB-001 en Valkyrie