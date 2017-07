Aston Martin: ‘Valkyrie-speculanten verliezen hun order’

Aston Martin-directeur Andy Palmer is onverbiddelijk. Als hij ontdekt dat Valkyrie-kopers hun orders doorverkopen, dan worden die orders gewoon geannuleerd.

Palmer schreef dat op Twitter. Hij beantwoorde een vraag over een mogelijke speculant die zijn Valkyrie-order probeerde te verpatsen. “Ik betwijfel of ze een order hebben”, aldus Palmer. “Maar als ze die hebben en wij komen erachter wie het zijn, dan verliezen ze de auto.” Bovendien voegde hij er nog een boodschap aan toe. Als Aston Martin merkt dat klanten hun Valkyrie-orders doorverkopen, dan mogen die klanten in de toekomst geen gelimiteerde Aston Martins meer kopen.

Enige tijd geleden kondigde Porsche ook al aan hard te zullen optreden tegen speculanten. De reactie van het merk komt nadat de prijzen van de 911 R enorm omhoog schoten, onder meer door klanten die hun exemplaar gelijk doorverkochten voor bijkans belachelijke bedragen. “We houden nauwgezet in de gaten wie onze gelimiteerde modellen kopen om ze gelijk weer te verkopen”, aldus Porsche-ontwikkelingsdirecteur Andreas Preuninger. “En die mensen zullen in de toekomst niet zo snel meer in aanmerking komen voor een van onze speciale auto’s.”

Om terug te komen op de Aston Martin Valkyrie. Die wordt in samenwerking met Red Bull Racing ontwikkeld. Vanaf volgend jaar worden slechts 175 exemplaren van de Valkyrie gebouwd: 150 voor op de openbare weg, 25 voor op het circuit. De 1030 kilogram wegende auto heeft het uiterlijk van een Le Mans-racer en is opgebouwd rond een lichtgewicht koolstofvezelstructuur. Hij zal worden aangedreven door een 1146 pk sterke 6,5 liter Cosworth-V12. De prijs ervan is nog niet bekendgemaakt. Denk aan een bedrag dat richting de 3 miljoen euro gaat.