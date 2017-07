Dan zijn er nog sportonderstellen voor de R8 en TT, andere remleidingen (die zorgen voor minder ‘fading’), uitlaatsystemen van Akrapovic en zwarte 20 inch lichtmetalen wielen. Die laatste zijn ultralicht. Ze besparen op de R8 tot wel 8 kilogram aan gewicht en op de TT tot wel 7,2 kilogram. Daarbij is er een veerpootbrug te bestellen voor de Audi TT. Deze is opgetrokken uit met koolstofvezel versterkte kunststof (CFRP) en vervangt de achterzitjes in de TT. Daardoor wordt de auto ongeveer 20 kilogram lichter en krijgt hij een hogere torsiestijfheid. In het interieur van zowel de R8 als de TT vinden we onder andere een met Alcantara bekleed sportstuur terug en schakelflippers van CFRP (voor de zeventraps S Tronic-modellen).

Audi R8 Performance Parts