Het autonieuws van week 27

Wat gebeurde er afgelopen week in autoland? Nou, bijzonder veel. We zetten alle hoogtepunten, belangrijke nieuwtjes en de nieuwste video’s van afgelopen week op een rij.

Review: Ferrari 812 Superfast

Sterker was een Ferrari in serieproductie nooit. De 6,5 liter V12 van de Ferrari 812 Superfast perst er maar liefst 800 pk uit. En al dat vermogen wordt gewoon losgelaten op de achterwielen. Is dit dan het meest woeste dat er ooit uit Maranello is gekomen? Werner Budding probeert Ferrari’s nieuwste beest te temmen…

Stiekem debuut Jaguar XJR 575

Het merk laat doodleuk een gecamoufleerde XJR zien op het Goodwood Festival of Speed en zegt er vervolgens eigenlijk niets over. Het is de Jaguar XJR 575 met… jullie raden het al… 575 pk.

Tesla Model 3 in productie

Een belangrijke mededeling van Tesla, want de productie is afgelopen vrijdag gestart. Op 28 juli krijgen de eerste dertig klanten hun Model 3. Voor Tesla is werk aan de winkel, want er wachten er nog 399.970.

Huwelijk Ron Dennis en McLaren voorbij

Ron Dennis houdt het na 37 jaar voor gezien bij McLaren. Hij heeft aandelen in de McLaren Technology Group en McLaren Automotive verkocht.

Porsche 911 GT2 RS kost al snel 400.000 euro

De nieuwe Porsche 911 GT2 RS is duur met een hoofdletter D. Hij kost in de basis 354.300 euro, maar dat bedrag kan in de configurator met slechts een paar muisklikken op meer dan vier ton (!) worden gezet. Probeer maar.

Autovisie TV: Elektrogekte in Noorwegen met de Opel Ampera-e

We lopen in Nederland dan weliswaar behoorlijk voorop als het gaat om elektrisch rijden, maar er zijn landen waar elektrische auto’s helemaal als warme broodjes over de toonbank gaan. In deze aflevering van Autovisie TV bezoekt Werner Budding Noorwegen in een populaire nieuwkomer in het elektrosegment: de Opel Ampera-e.

Kleintje is kunst: Zestigjarige Fiat 500 het museum in

De Fiat 500 krijgt voor zijn zestigste verjaardag het mooist denkbare cadeau, een plaats in de vaste collectie van Museum of Modern Arts (MoMA) in New York. Daarmee krijgt de Italiaanse mini, die Italië mobiel maakte, de ultieme culturele en artistieke erkenning.

BMW X2 patenttekeningen

Is er ruimte voor een BMW X2? Natuurlijk! Als de X1, X3, X4, X5 en X6 (er komt ook nog een X7) als versgebakken broodjes over de toonbank gaan, dan zijn er vast mensen te vinden die hun portemonnee willen trekken voor een X2.

Volkswagen Gen.E

Als je een Volkswagen XL1 opblaast tot Golf-achtige proporties krijg je dit: de Volkswagen Gen.E. En daar moeten we het min of meer bij laten, want Volkswagen schuift ons alleen twee foto’s in de mik en houdt zich verder stil.

Prijzen Citroën C3 Aircross

Citroën maakt de prijzen van de nieuwe C3 Aircross bekend. De 19.690 euro kostende SUV komt in het vierde kwartaal op de markt.

Subaru Impreza op weg naar Nederland

De kogel is door de kerk. Subaru gaat de nieuwe Impreza ook in ons land aanbieden. De vijfdeurs hatchback debuteert voor de Europese markt in september op de IAA-autoshow in Frankfurt. Kort daarna start de levering op de Nederlandse markt.

Eerste testnotities Rolls-Royce Wraith Black Badge

Rolls-Royce ziet liever niet dat steenrijke topvoetballers, rappers en filmsterren hun auto’s laten tunen door specialisten. Die leveren volgens Rolls-Royce niet de kwaliteit die een Rolls-Royce verdient. Daarnaast is deze 448.825 euro kostende Rolls-Royce Wraith Black Badge bedoeld om de jongere klant te bedienen. Jaco Bijlsma stapt in en vlogt over zijn eerste testrit.

Gratis volledig artikel: Opel Insignia wint Autovisie triotest

Het was op en rond onze testbaan in Lelystad geen gelopen race voor de Opel Insignia, want de strijd met geduchte concurrenten als de Kia Optima en de Ford Mondeo was stevig. Alledrie zijn het grote sedans waarmee je goed zaken kunt doen maar waar je familie en vrienden in weekenden en op vakantie ook niet over zullen klagen…

Historische McLaren ontmoeten elkaar in het Louwman Museum

“Een collectie McLarens die je nooit meer bij elkaar zult zien.” Zo omschreef directeur Ronald Kooyman de verzameling McLarens die momenteel in het Louwman Museum te zien is.

Sjoers Weetjes #35: Hoe meldde je vroeger pech zonder praatpaal?

Rijkswaterstaat heeft de praatpaal afgesloten en gaat de gele meldpunten de komende maanden verwijderen. Maar hoe moesten automobilisten een pechgeval bij de ANWB melden toen er nog geen praatpaal bestond? Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen legt het uit.

Land Rover ziet eigen Bentayga-concurrent wel zitten

De huidige Range Rover is natuurlijk luxe genoeg, maar komt net niet aan het niveau van de Bentley Bentayga. Dus lijkt het Land Rover wel wat om nog een stapje hoger te gaan. Met een nieuw model boven de Range Rover.

Uw Garage: Citroën Dyane 400

Dwars door ons Uw Garage-archief. Toon Kasbergen (46) was altijd meer met motoren bezig dan met auto’s. Tot hij de Citroën Dyane 400 ontdekte en hem ombouwde tot minicamper.

Autovisie Kennisquiz: Autoweekjes (Deel 1)

Op het Youtube-kanaal van Autovisie publiceren we elke week een aflevering van Sjoerds Weetjes waarin Autovisie-journalist Sjoerd van Bilsen bijzondere feiten en wetenswaardigheden over auto’s op een rij zet. Ben jij op de hoogte van deze tien bijzondere feiten? Bewijs in deze Autovisie Kennisquiz dat je een echte autokenner bent! Succes!