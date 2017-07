Het autonieuws van week 28

Wat gebeurde er afgelopen week in autoland? Nou, bijzonder veel. We zetten alle hoogtepunten, belangrijke nieuwtjes en de nieuwste video’s van afgelopen week op een rij.

Autovisie TV: Fiat 500 Riva ontmoet Riva Iseo

Vaak is het andersom, dat de boot gebaseerd is op de auto. In het geval van de Fiat 500 Riva – de naam zegt het al – is dat dus niet zo. Met zijn fraaie blauwe lakkleur, maar vooral zijn mahoniehouten dashboard is hij duidelijk verwant aan de zo bekende, bloedmooie Riva. Werner Budding en Epco Ongering brengen de luxe Fiat samen met het nieuwste van Riva, de Riva Iseo, in deze aflevering van Autovisie TV.

Eerste Tesla Model 3 een feit

Afgelopen vrijdag zou de eerste Tesla Model 3 van de band rollen. Dat werd zondag. Gisteren twitterde Elon Musk dat nummer één klaar was, maar nog langs de kwaliteitscontrole moest. En dit is ‘em.

Aston Martin-soapbox: denk de V8-sound er zelf even bij

Aston Martin won dit jaar de LMGTE Pro-klasse op Le Mans, maar moest in de Red Bull Soapbox Race genoegen nemen met de tweede plaats. Deze kleine V8 Vantage GTE kreeg waarschijnlijk een net iets te slap duwtje.

Pimp my peuters ride

Voor kleintjes met een ‘kijk mij eens’-instelling is een gewone elektrische kinderauto al niet meer genoeg. Gelukkig kan het bedrijf KidStance uit Fort Lauderdale, Florida daar wat aan doen.

Ford Mustang Pony Package

Het ontwerp van de Ford Mustang leunt al vrij sterk op vroeger. Maar voor wie dat nog niet ver genoeg (terug) gaat, introduceert Ford het Pony Package.

Polestar draait Volvo XC80 T8 klein beetje op

Polestar heeft zich ingehouden met de Volvo XC60 T8. Het origineel is al geen slapjanus, met zijn vermogen van 407 pk. Dus vond Volvo’s huistuner het genoeg om de aandrijflijn slechts licht te kietelen.

Hong Kong schaft subsidie af, Tesla-verkopen storten in

Hong Kong was een belangrijkste markt voor Tesla, maar sinds april heeft het merk er geen enkele auto meer verkocht. Waarom? Omdat de regering de subsidie op elektrische auto’s deels heeft afgeschaft.

Nieuwe A8 is nieuw startpunt voor Audi

Volgens Audi is het puur toeval dat de autobouwer zijn nieuwe familiegezicht en designstijl op het vlaggenschip A8 introduceert. “Dat valt nu zo samen”, legde Audi’s designbaas Marc Lichte eerder aan Autovisie uit. “Maar het is wel mooi dat we met ons topmodel een nieuwe start maken”.

McLarens met vierwielaandrijving?

Moderne supersportwagens komen qua vermogen steeds dichter bij de grens van wat alleen de achterbanden aankunnen. Dus denkt inmiddels ook McLaren erover om vierwielaandrijving te introduceren.

LEVC TX: de Londense ‘Black Cab’ wordt groen

De London Taxi Company heet niet langer de London Taxi Company. De naam is veranderd in London Electric Vehicle Company (LEVC), want de nieuwe ‘black cab’ – de LEVC TX – verstookt niet langer diesel, maar loopt deels op elektriciteit.

Autovisie Vlog: rijden in de nieuwe Peugeot 308 GTI en 308 RC

De Peugeot 308 GTi was volgens het Franse merk zo goed dat hij tijdens de facelift technisch niet aangepast hoefde te worden. Hoogmoed? Autovisie testredacteur Peter Hilhorst test de snelle hatchback op het Ascari Race Resort en geeft antwoord. Hij loopt daar ook een aantal rallyhelden tegen het lijf waaronder de 205 T16, de 306 Maxi en de 307 WRC. Bovendien gaat Peter in de spectaculaire 308 Racing Cup het circuit op met Nederlands beste rallyrijder Kevin Abbring op de passagiersstoel.

Monsterlijke Aston Martin Valkyrie

Wat is Aston Martin toch heerlijk gek aan het doen. Kijk gewoon eens naar deze Valkyrie! Dat dit bizarre apparaat gewoon in productie gaat en straat op mag, is toch meesterlijk? Want ja, de auto op de foto’s is zo goed als af.

Kia Stinger komt toch naar Nederland

Een sportieve Kia die mikt op de BMW 3 Serie en onder meer leverbaar is met een 3,3 liter V6. Is daar markt voor in Nederland? Kia moest er even over nadenken, maar is tot een beslissing gekomen. Ja, de Kia Stinger komt naar hier.

Duik in de prijslijst: wat moeten die Engines of the Year kosten?

Ze zijn weer uitgereikt: de engine of the year-awards. Wat als je een auto wenst met zo’n engine of the year? Wat ben je dan minimaal kwijt? Een duik in de prijslijst geeft overzicht.

Prototype Lucid Air haalt 378 km/h!

In april berichtten we dat de elektrische Lucid Motors Air een topsnelheid van 350 km/h had gehaald. Dat was echter begrensd. Nu heeft Lucid Motors de elektronische waakhond eraf gehaald en de hogesnelheidsrun nog een keer geprobeerd.

‘Renault Sport wil elektrische Zoe R.S.’

Renault Sport ziet een hot hatch-versie van de Zoe wel zitten. Directeur Patrice Ratti heeft dat bevestigd tegenover Autocar.

Hyundai presenteert i30 Fastback

Een Hyundai A7 Sportback, 6 Serie Grand Coupé of CLS, maar dan in het compacte segment. De i30 Fastback is een vijfdeurs coupé. Volgens Hyundai de eerste in zijn klasse.

Maar ook een i30 N!

Hyundai’s nieuwe performancelabel heet N. Waarom? Omdat het eerste product ervan – deze i30 N – op de Nürburgring en in Namyang, Zuid-Korea is ontwikkeld. Oh, en omdat de letter N op een chicane lijkt. Geen grap.

Tweede SUV van Jaguar: de E-Pace

Jaguar heeft, met name door de F-Pace, een enorm succesvol jaar achter de rug. Dat succes moet nu verder worden uitgebouwd: vandaag trekt het merk in Londen het doek van de Jaguar E-Pace.

E-Pace maakt ook nog een kurkentrekker

De nieuwe Jaguar E-Pace heeft gelijk een record te pakken. Het model draaide in een sprong van 15,3 meter 270 graden rond zijn lengteas en kurkentrekkerde zich daarmee naar een Guinness World Record.