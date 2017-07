Het autonieuws van week 29

Wat gebeurde er afgelopen week in autoland? Nou, bijzonder veel. We zetten alle hoogtepunten, belangrijke nieuwtjes en de nieuwste video’s van afgelopen week op een rij.

Mercedes-Benz X-Klasse gepresenteerd

Minder spectaculair dan de Mercedes-Benz Concept X-Class die we in oktober vorig jaar te zien kregen maar wel de eerste premium pick-up van Mercedes. Hier de foto’s van de auto die in Kaapstad onthuld werd en rond november in de showrooms staat.

Uw Garage: Erskine Six Sedan (1927)

Erskine was een budgetmerk van Studebaker dat slechts vier jaar bestond (1927 – 1930). Voor Harm Kremer was deze Erskine Six Sedan zijn eerste auto. Hij kocht hem in 1960 voor de prijs van een brommer.

Review: Aston Martin DB11 (2017)

Een heel nieuwe generatie sportwagens van Aston Martin werd ingeluid met deze, de Aston Martin DB11. Niet alleen het platform is nieuw, ook de 5,2 liter V12 met niet één, maar twee turbo’s. Werner Budding stapt in de Britse top-GT om uit te zoeken of het de redding is van Aston Martin.

Renault Mégane R.S. geen verrassing meer

De nieuwe Renault Mégane R.S. is misschien wel de meest gelekte vierwieler ter wereld. Liefhebbers die nu nóg niet weten hoe hij eruit ziet, hebben de laatste maanden onder een auto geleefd (om te sleutelen waarschijnlijk). Dus voor die mensen is de Mégane R.S. hier nog een keer.

Autovisie F1-Quiz: Grand Prix Engeland 2017

Ben jij een echte Formule 1-fan? Test dan hier je kennis over de F1-race van afgelopen weekend: de Grand Prix van Engeland. Doe hier mee!

Toyota Yaris GRMN schreeuwend duur!

Toyota is met de Yaris WRC actief in het Wereldkampioenschap Rally. En daarvan moet de gewone Yaris op imagogebied natuurlijk profiteren. Daarom introduceert Toyota deze 212 pk sterke hot hatch, de Yaris GRMN. En die is duur. Héél duur!

Dit kost een Jaguar E-Pace

Om nog even terug te komen op de Jaguar E-Pace. Die is er in Nederland vanaf 48.300 euro. De voorlopig duurste variant van Jaguars compacte SUV mag voor minimaal 82.650 euro mee naar huis.

Honda presenteert een nieuwe Accord

Dit is de nieuwe Honda Accord. En in tegenstelling tot de nieuwe Civic blijft de Accord een beetje conservatief gestileerd. Hij heeft een uitgesproken neus en een lichte coupélijn, maar daarmee houden de frivoliteiten wel op.

Autovisie Vlog: maak kennis met de Hyundai i30 N

Het is Hyundai menens. De gloednieuwe i30 N – met 250 of 275 pk – moet een serieuze speler worden in het hot hatch-segment. De auto staat pas begin volgend jaar bij de Hyundai-dealers, maar Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen mocht alvast kennismaken met de krachtpats-Koreaan. Hij vertelt u alle details over de i30 N.

Rolls-Royce Phantom 8.0

De oude adel is conservatief. Die schrok zich in 2003 een hoedje toen Rolls-Royce de bijna karikaturaal gestileerde Phantom onthulde. Dit keer zal er niemand van zijn stoel vallen, want de nieuwe Phantom lijkt weinig af te wijken van zijn voorganger.

Duik in de prijslijst: Op z’n minst 700 pk, wat kost dat?

Pk’s heb je in de ogen van sommige liefhebbers nooit genoeg. Wat als je minimaal 700 pk wenst? Hoe groot is de keuze? En wat moet dat kosten? Een duik in de prijslijst geeft inzicht.

Trainingspak voor Opel Insignia: de Insignia GSi

Een sportievere aankleding, maar niet meer pk’s. Opel stoft vandaag een bekende aanduiding af en lanceert de Insignia GSi. Toch blijft het niet alleen bij uiterlijk vertoon…

Keyless Entry steeds ‘voordeliger’ te kraken

Met een kastje tegen de gevel het signaal van de auto en de sleutel opvangen om vervolgens de auto schadevrij te openen en te starten. De politie gaf een video vrij van een autodiefstal in het Noord-Hollandse Landsmeer, waarbij een Kia zonder veel inspanning werd gestolen.