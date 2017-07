Autovisie Kennisquiz: Grand Prix Engeland 2017 Ben jij een echte Formule 1-fan? Test dan hier je kennis over de F1-race van afgelopen weekend: de Grand Prix van Engeland. Succes!

Ondanks dat Fernando Alonso Q1 als eerste eindigde, trok hij aan het eind van de zaterdag aan het kortste eind en startte de race voor het eerst achter teamgenoot Stoffel Vandoorne. Hiermee is er nog één team waarin één coureur altijd voor de andere coureur van hetzelfde team startte. Welk team is dit?

Alonso was snelste in Q1 door op een opdrogende baan op het eind van de sessie zijn snelste ronde te rijden op slicks, terwijl de rest van het veld zijn snelste ronde op intermediates had gezet. Iedereen, op één iemand anders na. Wie reed in Q1 nog meer zijn snelste ronde op droogweerbanden?

De start van een race is wellicht het meest cruciale moment van de race voor een coureur. Toch luidt het gezegde meer dan terecht “een race kan niet gewonnen wonnen in de eerste ronde, louter verloren.” Maar wie was de grote winnaar in de eerste ronde en won de meeste plaatsen in de eerste ronde?

“Wat je ook doet, je ramt niet je teamgenoot van de baan!” Misschien dat deze boodschap even doorgespeld moet worden naar het team van Toro Rosso aangezien Sainz en Kvyat elkaar dit seizoen al vaak gevonden hebben en deze race is geen uitzondering. Kvyat kreeg uiteindelijk de schuld van het ongeluk, maar waar werd hij voor gestraft?

Niet alleen Toro Rosso heeft twee vechtende coureurs, ook een ander team heeft hier last van. Welke twee coureurs van hetzelfde team kwamen met elkaar in aanraking in de beginfase van de race?

Formule 1 en boardradio’s, een gouden combinatie voor de fans. Vorig jaar vroeg Vettel zich af of hij nou aan het racen was of aan het pingpongen. Raikkonen vond dat zijn engineer hem met rust moest laten want hij wist wel wat hij moest doen in Abu Dhabi. Silverstone 2017 geeft ons een mooie nieuwe boardradio quote. Met welke auto’s wilde Vettel rijden volgens Verstappen?

Op Silverstone blijkt de ‘undercut’ een zeer effectieve tactiek om voorbij je tegenstander te komen. Vettel kon hierdoor Verstappen inhalen, en ook Räikkönen probeerde hiermee Hamilton in te halen. Helaas voor Ferrari lukte het niet om Hamilton ermee in te halen doordat Mercedes de Brit de ronde erna meteen binnenhaalde. Maar voor wie kwam hij terug op de baan?

Tegenhanger van de “undercut” is de “overcut”, waarin de coureur zo lang mogelijk buiten wordt gehouden. In welke ronde kwam Kevin Magnussen binnen om als laatste coureur van het veld zijn eerste stop te maken?

Een race is pas afgelopen als de vlag gevallen is. In de laatste ronden bleken de banden toch iets te ver gepusht te worden bij de beide Ferrari coureurs. Welke band klapte bij zowel Kimi als Vettel?

Stelling: Verstappen, Vettel en Räikkönen eindigden alle drie de race op supersofts.

Ongezien deze race reed Stoffel Vandoorne een (aldus het team) frustrerende maar puike race. In zijn McLaren-Honda haalde hij de finish en zelfs in zijn persoonlijk beste positie van het jaar. Hoeveelste eindigde Stoffel?

In 2010 werd Silverstone verbouwd en werd er een nieuw deel van het circuit gebouwd. Het circuit dat sinds het begin der Formule 1 dagen al op de kalender staat had in 2017 echter een verschil ten opzichte van de andere races op het ‘nieuwe Silverstone.’ Wat was het?

De nieuwe auto’s van dit jaar hebben bewezen snel te zijn dit jaar en meerdere ronderecords zijn al gesneuveld. Ook in Silverstone werd er een nieuw record gezet. Door wie?

Lewis Hamilton, Jim Clark en Alain Prost kunnen gezien worden als legendes van de sport. Gezamenlijk hebben ze maar liefst 9 kampioenschappen en 133 overwinningen. Maar wat hebben deze drie coureurs nog meer gemeen?

Drie coureurs maakten hun 50e start in hun Formule 1 carrière in Silverstone waarmee ze gelijk kwamen met eeuwige pechvogel Luca Badoer en éénmalig Grand Prix winnaar Innes Ireland, wie kent ze niet? Maar wie van deze coureurs had relatief de beste race door de meeste plaatsen goed te maken?

Het is ongelofelijk spannend dit seizoen om de titelstrijd tussen Vettel en Hamilton. Met nog één race te gaan tot het zomerreces staat Hamilton vlak achter Vettel in de tussenstand. Hoe groot is het gat op dit moment?

