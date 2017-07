Autovisie Kennisquiz: Autoweetjes (DEEL 1)

Op het Youtube-kanaal van Autovisie publiceren we elke week een aflevering van Sjoerds Weetjes waarin Autovisie-journalist Sjoerd van Bilsen bijzondere feiten en wetenswaardigheden over auto’s op een rij zet. Ben jij op de hoogte van deze tien bijzondere feiten? Bewijs in deze Autovisie Kennisquiz dat je een echte autokenner bent! Succes!



Het bijvullen van het ruitensproeierreservoir van de Alfa Romeo 4C Spider gaat op een vrij bijzondere manier. Hoe? Op welke manier kun je het oliepeil van een nieuwe Volvo XC90 controleren? Waarom verdient DHL goed aan de Aston Martin Vantage GT12? De Jeep Renegade heeft diverse kleine design-elementen. Wat voor insect is afgebeld bij de tankopening? In de nieuwe Ford Mustang met viercilinder wordt het motorgeluid benadrukt via de geluidsboxen. Dit is uit te schakelen. Hoe? De Bugatti Veyron heeft aan de achterzijde een stekker. Waarvoor is deze stekker? Waarom heeft de Mercedes-Benz S-Klasse Coupé een stripje onder de buitenspiegels? Waar is in de Skoda Kodiaq een ijskrabber verstopt? Hoeveel kost het optionele Tourbillon dashboardklokje in de Bentley Bentayga? Waarom heeft de nieuwe Mazda MX-5 geen dashboardkastje?

Indien de kennisquiz niet werkt, probeer dan de pagina te verversen. Onze excuses voor het ongemak.