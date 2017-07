Autovisie Kennisquiz: Bij welk automerk hoort welke CEO?

Autovisie Kennisquiz: Van welke automerken zijn dit de CEO’s? CEO’s van autoconcerns en -merken zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de onderneming. Ze bepalen de strategie van een automerk, bepalen welke modellen er wel of niet gaan komen en zijn ook het gezicht van een merk. In deze Autovisie Kennisquiz selecteren we twaalf CEO’s van bekende autoconcerns en automerken. Weet jij wie ze zijn en van welk merk ze CEO zijn? Waar of niet waar: dit is de CEO van Lamborghini. Van welk automerk is dit de CEO? Van welk automerk is dit de CEO? Van welk automerk is dit de CEO? Van welk autoconcern is dit de CEO? Van welk autoconcern is dit de CEO? Van welk autoconcern is dit de CEO? Van welk automerk is dit de CEO? Van welk autoconcern is dit de CEO? Van welk autoconcern is dit de CEO? Van welk autoconcern is dit de CEO? Van welk automerk is dit de CEO? Van CEO’s heb jij geen kaas gegeten helaas. Maar geen paniek, waag gerust nog een poging en daag ook je vrienden uit. Je kent er een heleboel, maar niet allemaal. Weet je nog wie dit is? Waag gerust nog een poging en daag ook je vrienden uit. Jij bent een echte CEO-kenner! Gefeliciteerd met deze mooie score. Scoor jij beter dan je vrienden? Daag ze uit!

Als de Quiz niet werkt, kan het zijn dat je de pagina moet verversen. Excuses voor het ongemak!