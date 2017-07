Autovisie Kennisquiz: Grand Prix Oostenrijk 2017 Ben jij een echte Formule 1-fan? Test dan hier je kennis over de F1-race van afgelopen weekend: de Grand Prix van Oostenrijk. Succes!

Voor een versnellingsbakwissel kreeg Lewis Hamilton een gridstraf van vijf plaatsen opgelegd. Met de derde plek in de kwalificatie van zaterdag betekende dat voor hem dat hij zijn race vanaf de vierde startrij moest beginnen. Dit was zijn slechtste startpositie van het seizoen.

Valtteri Bottas kon zijn geluk niet op na zaterdag. Hij kwalificeerde zich als eerste en bewees nogmaals een geduchte concurrent te zijn voor zijn teamgenoot. Wat is Bottas’ slechtste kwalificatie uitslag dit seizoen?

Verstappen-supporter ben je niet voor de lol. Door een touche met Fernando Alonso heeft max na deze race nog altijd de minste raceronden gereden van alle coureurs. Het was echter niet de schuld van Alonso. Wie tikte de Spanjaard richting Max’ Red Bull-bolide?

Williams kende een moeizame kwalificatie met een magere 17e en 18e plek op de startgrid als resultaat. De race verliep daarentegen een stuk beter. Tot welke posities waren de auto’s na tien ronden al geklommen?

Voor Verstappen en Alonso was het doek al in de eerste ronde gevallen, maar in welke ronde leerde de race zijn derde uitvaller kennen?

Lewis’ pitstopstrategie pakte niet rampzalig uit, maar een ongekend succes was het ook niet te noemen. Hoeveel posities verloor de Engelsman tijdens zijn stop?

Wie van de volgende coureurs is zondag niet ‘under investigation’ geweest?

Kimi Räikkönen was zondag de laatste man op de Red Bull Ring die nog geen stop gemaakt had.

Alle coureurs, behalve die van de drie topteams, werden dit weekend op een ronde gereden.

De banden van de meeste coureurs leken er tegen het einde van de race behoorlijk doorheen te zitten. Welke F1-piloot reed de meeste ronden op één set banden?

Romain Grosjean bracht voor zijn team Haas F1 weer belangrijke punten binnen. Hoe vaak wist de Fransman dit seizoen al in de top-10 te finishen?

Wat hadden Daniil Kvyat en Stoffel Vandoorne afgelopen weekend gemeen?

Wat was de snelste raceronde afgelopen weekend?

Hoewel zijn teamgenoot Max worstelt men zo’n beetje de langste pechreeks in de historie van de Formule 1, Is Daniel Ricciardo lekker bezig. Hoe vaak heeft de man met de breedste glimlach van de grid nu al achtereenvolgend het podium mogen beklimmen?

Welke oude bekende in de Formule 1 mocht in Spielberg de podiuminterviews afnemen?

Weet je zeker dat je de F1-race van Oostenrijk gezien hebt? Waag gerust nog een poging en daag gerust je vrienden uit!

Bijna een voldoende, maar bijna is niet helemaal Verbeter je score en daag ook je vrienden uit!