Autovisie Vlog: Afscheid van Holden Commodore met V8

Terwijl wij met Nedcar de ene na de andere productieopdracht binnenslepen is het in Australië letterlijk de omgekeerde wereld. Daar stopt zeer binnenkort de autoproductie volledig. In Australië geproduceerde Toyota’s , Ford’s en Holdens zijn bijna voltooid verleden tijd. Jaco Bijlsma maakte deze laatste testnotities en reed een spectaculaire Holden Commodore SSV Redline, een grote powersedan met achterwielaandrijving, een sper en V8 afkomstig uit een Corvette, een vierdeurs supercar. Kijk, luister en huiver bij deze allerlaatste rit met een auto die straks in precies zo’n vorm als laatste van de band zal rollen.

