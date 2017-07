Autovisie Vlog: Nader kennismaken met de Hyundai i30 N

Het is Hyundai menens. De gloednieuwe i30 N – met 250 of 275 pk – moet een serieuze speler worden in het hot hatch-segment. De auto staat pas begin volgend jaar bij de Hyundai-dealers, maar Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen mocht alvast kennismaken met de krachtpats-Koreaan. Hij vertelt u alle details over de i30 N.