Autovisie zoekt mooie autoherinneringen

Het moment dat je eindelijk de sleutels kreeg van je droomauto, je eerste rit over de Stelviopas of een onvergetelijke rit als passagier, kortom: een bijzondere herinnering met je auto. Voor een nieuwe rubriek zijn we op zoek naar jouw mooie autoherinneringen.

Droom

Om af te trappen vertelt redacteur Sjoerd van Bilsen het verhaal van het realiseren van zijn droom.

Sjoerd vertelt:

“Na negen jaar sparen kocht ik op 24 juli 1999 mijn eerste Donkervoort. Een droom ging in vervulling. Toen ik op mijn 15e voor het eerst in een Donkervoort meereed, besloot ik namelijk dat als ik later groot zou zijn zo’n geweldige roadster zou willen bezitten. Natuurlijk wist ik niet of ik doe droom ooit zou kunnen realiseren. Wel dus, want negen jaar later tekende ik het koopcontract van een S8A van 10 jaar oud.

Twee jaar later realiseerde ik een nieuw doel. De S8A werd verruild voor een D8 Zetec, waarmee ik uiteindelijk vier jaar en 35.000 kilometer reed. Vanwege de komst van twee kinderen besloot ik de auto te verkopen, aangezien de auto meer voor woon-werkverkeer dan voor plezierritjes werd gebruikt. Ondanks dat de verkoop pijn in mijn hart deed, kon ik wel terugkijken op een gave periode met tienduizenden Donkervoort-kilometers. Dat plezier dat ik met de auto in binnen- en buitenland, zomer en winter, beleefde, kon niemand mij meer afnemen. Ik mocht trots op mezelf zijn, dat ik mijn droom had kunnen realiseren.

Op dat moment wist ik niet dat ik 7 jaar later, op 16 mei 2012, weer een Donkervoort zou kopen. Ik was niet op jacht, maar de auto kwam op mijn pad. Een beauty, gekoesterd door de eerste eigenaar. Met de trein ging ik naar de particuliere liefhebber. Zenuwachtig en dromend naar buiten kijkend. Aftellen tot het moment dat ik in de grijsblauwe sigaar op wielen kon stappen. Mijn hart bonsde alsof het mijn eerste Donkervoort zou worden. Het moment dat ik het kentekenbewijs in handen kreeg was natuurlijk niet zo memorabel als het punt waarop ik mijn zwaarder geworden lichaam in de rode kuipstoel liet glijden. Ik hoor de 1,8 liter turbomotor nog aanslaan. Dat moment, onvergetelijk. Je leeft maar één keer.”

Jouw verhaal

Heb jij ook een mooie autoherinnering die je graag wilt delen op autovisie.nl? Stuur jouw verhaal, inclusief foto’s naar redactie@autovisie.nl onder vermelding van ‘Autoherinnering’!