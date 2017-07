Bentley Continental GT Galene Edition wil een jacht zijn

De Bentley Continental GT Convertible is natuurlijk al een beetje een landjacht, maar wie dat nog verder wil benadrukken moet deze Galene Edition by Mulliner kopen. Die is – je verwacht het niet – geïnspireerd op luxejachten.

Want fabrikanten als Rolls-Royce en Bentley hebben nou eenmaal iets met jachten. Deze Galene Edition – waarvan er dertig worden gebouwd – is dan ook ontworpen in samenwerking met Princess Yachts. Hij is uitgevoerd in Glacier White, heeft Sequin Blue exterieuraccenten, een donkerblauwe cabriokap en speciale 21 inch lichtmetalen wielen.

Parket in de kofferbak

De Bentley Continental GT Convertible Galene Edition by Mulliner is er alleen met een 4,0 liter twinturbo V8. Deze levert 507 pk en 660 Nm koppel. Misschien wel de grootste ode aan luxejachten ligt wonderwel in de kofferbak. Daar is de hele laadvloer bedekt met wat we heel oneerbiedig parket zullen noemen. Fraai! Maar praktisch?