Bijzondere klassiekers op Classic Cars & Coffee Laren

Wat hebben Nederlanders toch bijzondere automobielen in hun garages staan! Dat zien we niet alleen ieder jaar bij Autovisie Cars & Coffee XXL, maar ook op andere evenementen, zoals afgelopen weekend in Laren bij Classic Cars & Coffee.

Autovisie-lezer Yvo Alexander was aanwezig en laat ons zien wat voor moois er allemaal aanwezig was. Auto’s die je niet iedere dag ziet en zelfs niet ieder jaar, zoals een Maserati Kyalami, een Lamborghini Islero en een Reliant Scimitar GT Coupé (ontworpen door Ogle).

Vooroorlogs

Andere opvallende vierwielers tijdens Classic Cars & Coffee waren een wel heel paarse klassieke Porsche 911, een aantal Datsun / Nissan ZX’en en enkele vooroorlogse reuzen.