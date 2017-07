BMW rolt elektrische strategie verder uit: Elektro-Mini in 2019

BMW gaat nog niet zo ver als Volvo, maar wil toch flink inzetten op hybrides en volledig elektrische modellen. Volgend jaar komt de BMW i8 Roadster op de markt en in 2019 wordt de elektrische Mini driedeurs geïntroduceerd.

Daarna volgt in 2020 de volledig elektrische BMW X3 en een jaar later de i NEXT. BMW wil op termijn van al zijn modellen plug-in hybride- en elektrische varianten in het leveringsprogramma hebben. Het merk heeft daarvoor een flexibel platform en een flexibel productiesysteem ontwikkeld. Dat laatste zorgt ervoor dat alle BMW-fabrieken straks elektrische modellen, plug-in hybrides en auto’s met een verbrandingsmotor door elkaar kunnen produceren.

VDL Nedcar

BMW verwacht dat tegen 2025 zo’n 15 tot 25 procent van zijn verkopen uit deels of volledig elektrische auto’s zal bestaan. Momenteel heeft de fabrikant negen van die modellen in productie, zoals onder meer plug-in hybrideversies van de 3 Serie, 5 Serie en 7 Serie, de i3 en i8 en de Mini Countryman S E. Die laatste wordt bij VDL Nedcar in Born geproduceerd. Rolls-Royce wil niet aan de hybridetechniek en wacht nog enkele jaren met de ontwikkeling van een elektrische limousine.