BMW X2: Tekeningen laten definitief uiterlijk zien

Is er ruimte voor een BMW X2? Natuurlijk! Als de X1, X3, X4, X5 en X6 (er komt ook nog een X7) als versgebakken broodjes over de toonbank gaan, dan zijn er vast mensen te vinden die hun portemonnee willen trekken voor een X2.

Wat precies het verschil is met de X1 is een beetje lastig te zeggen. De X4 en X6 zijn duidelijk de coupévarianten van de X3 en X5, maar de X2 wordt dat niet van de X1. Hij krijgt geen aflopende daklijn, maar zou volgens BMW toch sportiever moeten ogen dan de X1. Onder meer door de typische BMW-nieren, die bij de X2 ‘op de kop’ staan.

De X2 leunt in ieder geval op vertrouwde techniek. Hij staat op het UKL-platform van BMW. Waarop ook de X1, 2 Active Tourer, 2 Grand Tourer en alle huidige Mini’s op staan. De X2 wordt dus in de basis een voorwielaangedreven auto, maar kan ook als vierwielaandrijver worden besteld. Het model komt er ook als plug-in hybride, met een elektromotor op de achteras. De X2 komt in 2018 op de markt.