Boreas gaat als de Griekse god van de wind

Hypercars met 1000 pk of meer komen links en rechts uit de lucht vallen. Eentje landde bij de 24 uur van Le Mans, want daar onthulde het Spaanse DSD Design & Motorsport deze Boreas.

Details over de motor, transmissie en andere onderdelen houdt DSD nog voor zich. Wel meldt het bedrijf dat de Boreas een topsnelheid van 380 km/h moet gaan krijgen en in minder dan 3 seconden van stilstand naar 100 km/h moet gaan. De auto heeft daarvoor een hybride aandrijflijn aan boord met 1000 pk, die over alle vier wielen wordt verspreid (op de vooras zit een elektromotor). Zijn batterijpakket zou genoeg capaciteit hebben voor een volledig elektrisch actieradius van 100 kilometer.

Griekse god Boreas

DSD hoopt in december met de productie te beginnen en wil slechts twaalf exemplaren maken. Waarom? Omdat de supersporter is genoemd naar de Griekse god van de noordenwind, die twaalf veulens verwekte bij twaalf merries. De veulens waren, volgens de Griekse mythologie, zo snel en zo licht dat ze over een graanveld konden lopen zonder de planten te vertrappen. Tja, we zien veel koolstofvezel op de Boreas. Misschien is hij ook wel een vedergewicht.