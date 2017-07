Kijken! Zeldzame blik op de bizarre Brunei-autocollectie

Bij het horen van het woord Brunei veren autoliefhebbers op. Ze weten dat er ergens in het kleine oliestaatje een gigantische collectie supercars staat weg te rotten. Ze waren ooit van prins Jefri Bolkiah, de jongere broer van de Sultan van Brunei. Deze foto’s (gemaakt in 2001) zijn recent opgedoken.

Want inderdaad, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, is het niet de Sultan zelf geweest die voertuigen bij de vleet verzamelde. Het was zijn jongere broer Jefri. Hij was Minister van Financien van Brunei en directeur van de Brunei Investment Agency, dat wereld de olie- en gasinkomsten van het land investeert. Eind jaren negentig werd Jefri aangeklaagd. Hij zou 14,8 miljard dollar achterover hebben gedrukt.

Verschimmelen

Brunei heeft beslag gelegd op al zijn bezittingen, waaronder de naar schatting 2500 auto’s die hij had gekocht. Een aantal ervan is verkocht, maar naar verluidt staat het grootste deel nog in parkeergarages te verschimmelen en verroesten. Zoals in de video is te zien, is de collectie te bizar voor woorden. Er zijn McLaren F1’s, Jaguar XJ220’s, Ferrari’s F40 en F50 en allerhande coachbuilt Aston Martins, Bentley’s, Ferrari’s en Mercedessen.

Concept cars

Zo hebben diverse fabrikanten straatlegale versies van concept cars voor de prins gebouwd. Hij liet onder meer exemplaren van de Bentley Java, BMW Italdesign Nazca V12, Honda Argento Vivo en Ferrari Mythos maken. Dan is er nog de Bentley Dominator, de allereerste SUV die het Britse merk ooit heeft gemaakt. Het model is gebaseerd op de Range Rover.

Bizarre levensstijl

Sowieso stond Jefri Bolkiah bekend om zijn bizarre levensstijl. Hij zou een harem van ongeveer veertig vrouwen hebben gehad, was eigenaar van een superjacht dat Tits heette (met twee kleine bootjes aan boord: Nipple 1 en Nipple 2) en liet ooit een aantal sekspoppen maken van hemzelf en zijn voormalige verloofde (ja, de foto’s daarvan lekten op het internet).

Foto’s via GTBoard en Taffy CS (instagram)