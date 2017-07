Bugatti: ‘Opvolger Chiron wordt zeker een hybride’

Er komt nooit meer een auto als de huidige Chiron, zei Bugatti-directeur Wolfgang Dürheimer tegen Autocar. Zijn opvolger moet een hybride worden, volgens de Duitser, anders lukt het Bugatti niet om de Chiron te overtreffen.

Dat betekent dat de Chiron de laatste echt mechanische Bugatti wordt. Dürheimer overweegt daarom om er een te kopen. “Het feit dat de Chiron op mechanisch gebied nooit zal worden overtroffen, maakt de auto zo begeerlijk.” Want inderdaad, de opvolger van de Chiron – die pas over zeven jaar wordt geïntroduceerd – moet een hybride worden.

“Voor een volledig elektrische Bugatti is het nog te vroeg”

“Elektrificatie gaat zeker gebeuren”, aldus Dürheimer. “De volgende auto is nog niet eens in ontwikkeling, maar gezien de snelheid waarmee emissie-eisen en de technologie op batterij- en elektromotorgebied zich ontwikkelen, is het zeker dat die een hybridesysteem zal krijgen. Voor een volledig elektrische Bugatti is het nog te vroeg.”

De 1995 kilogram zware Bugatti Chiron wordt aangedreven door een 8,0 liter W16 met vier turbo’s. Hij heeft 1500 pk en 1600 Nm koppel, waarmee hij in minder dan 2,5 seconden naar 100 km/h gaat. Zijn topsnelheid is begrensd op 420 km/h. Wat de werkelijke topsnelheid van de Chiron is, is niet bekend. Naar schatting zou die ergens boven de 460 km/h moeten liggen.