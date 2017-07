Buick Regal GS gunt ons blik op Opel Insignia OPC

Als er in de toekomst een Opel Insignia OPC komt, dan gaat die er ongeveer zo uitzien. Dit is de Buick Regal GS, die in China is uitgerust met een 2,0 liter viercilinder turbomotor met naar verwachting zo’n 260 pk.

De Opel Insignia is een echte wereldauto. In onder meer Noord-Amerika en China gaat hij door het leven als Buick Regal, terwijl hij in Australië als Holden Commodore op de markt is. Deze Regal GS is de sportieve uitvoering ervan. In de Verenigde Staten krijgt die een 3,6 liter V6 met 313 pk, maar in China lepelt Buick een 2.0 turboblok voorin. Naar verwachting gaan we die laatste ook terugzien in de toekomstige Opel Insignia OPC.

Vierwielaandrijving

Qua uiterlijk is de Regal GS in ieder geval erg OPC. Net als de vorige Insignia OPC heeft hij grote luchtinlaten met zilverkleurige randen in de voorbumper. Dat model had vierwielaandrijving (net als de Regal GS) en een 325 pk sterke 2,8 liter V6 aan boord. De Insignia OPC haalde een top van 270 km/h en ging in 6,0 seconden van stilstand naar 100 km/h.