Citroën C3 Aircross begint net onder de 20 mille

Citroën kan echt niet wachten op de nieuwe C3 Aircross. Dat maken we op uit de kleine vergissing die het merk maakte in zijn originele persbericht. De 19.690 euro kostende SUV komt niet in het derde kwartaal op de markt, maar in het vierde.



Geeft niks hoor, Citroën. We begrijpen het enthousiasme wel. Want de C3 Aircross stapt natuurlijk in een segment waar het al enige tijd geld scheppen geblazen is. De compacte SUV is enorm populair en de verkoopcijfers gaan door het dak. Citroën probeert daarvan mee te profiteren met de “optimistisch” gestileerde C3 Aircross. Met andere woorden (denken we): een SUV met de uitstraling van een blij ei.

Drie benzinemotoren, twee diesels

Hij is er vanaf 19.690 euro. Een stapje boven die Puretech 82 met handbak (vijf verzetten) staat de Puretech 110 met handbak (vijf verzetten) voor 22.690 euro. Wil je die laatste met een zestraps automaat, dan moet je 2300 euro bijleggen. Het topmodel in het benzinekamp is de Puretech 130 met een handgeschakelde zesbak, die voor 26.540 euro binnen bereik komt.

Dan zijn er nog twee turbodiesels: de BlueHDi 100 en BlueHDi 120. Die eerste wordt geleverd met een handgeschakelde vijfbak, die tweede krijgt er een versnelling bij. Ze staan voor respectievelijk 25.200 en 26.100 euro in de prijslijst. De Citroën C3 Aircross komt in november van dit jaar op de markt.