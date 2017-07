Continental ontwikkelt speakerloos audiosysteem

Continental wil alle speakers uit je auto slopen. Een conventioneel audiosysteem zou zo’n 15 kilogram zwaar zijn en dat kan lichter. Continental gebruikt ‘simpelweg’ interieuroppervlakken als speakers en zegt daarmee 14 kilogram te besparen.

Waarom is Continental – bekend van onder meer de banden inderdaad – zo obsessief bezig met gewicht? Omdat in de jacht op een zo laag mogelijk brandstofverbruik iedere kilogram telt. Daarom heeft Continental een audiosysteem ontwikkeld zonder zware speakers.

“Een groot voordeel is dat het systeem slechts 1 kilogram weegt”

Het werkt met compacte trilelementen die verwerkt zijn in bijvoorbeeld het dashboard, de deurpanelen en het dak. Die geven hun trillingen door aan de oppervlakken waarachter ze verstopt zitten en zorgen zo voor een natuurlijk, driedimensionaal geluid, aldus Continental.

Want volgens het bedrijf gaat de geluidskwaliteit er niet op achteruit in vergelijking met gewone speakers. Interieurdelen fungeren als klankkast, net als de body van een viool dat doet. Een ander voordeel is dat het systeem slechts 1 kilogram weegt en veel minder ruimte nodig heeft in de cabine van een auto.

Het speakerloze systeem van Continental zit nog in de ontwikkelingsfase, dus verwacht niet dat het snel in productie gaat. Het is een interessante uitvinding, maar wel eentje die ons doet denken aan vroeger. Toen trilden de interieurdelen in onze tweedehands auto’s ook mee met de audio-installatie. Tot ze naar beneden vielen.