Dossier: Groot, voordelig en betrouwbaar voor 2250 euro

Een betrouwbare auto is noodzakelijk, maar mag niet teveel kosten. Tenslotte ben je ook een boel geld kwijt aan de hypotheek en je opgroeiende kinderen. Deze drie Japanse gezinswagens bieden uitkomst.

Mitsubishi Space Star (1998 – 2004)

Ondanks dat de in Limburg gebouwde Space Star al lang uit productie is, worden er op www.gaspedaal.nl nog honderden aangeboden. Dat pleit voor z’n kwaliteit. De Space Star is net even compacter dan de andere gezinswagens op deze pagina, maar biedt desondanks voldoende praktische gebruiksmogelijkheden. De meeste kopers zullen genoeg hebben aan de 1.3-liter benzinemotor (die 1 op 12 verbruikt), al is de 1.6 wel sterker en soepeler. In Voorschoten staat bij een autobedrijf een keurige grijze ‘Family’-uitvoering uit 2003 te koop. De Japanner heeft 115.000 kilometer ervaring. De meeste Space Stars worden voor een bescheiden bedrag aangeboden. Zo ook onze voorbeeldauto, die € 2.245 moet kosten.

Oordeel van de Wegenwacht

Zelfs nu ze op leeftijd raken, gaat er met dit type Mitsubishi weinig mis. De nokkenassensor gaat wel eens stuk: dan stopt de motor ermee. Daar moet een nieuwe in. Verder houdt de centrale computer er incidenteel mee op. Een nieuwe computer is kostbaar, maar er bestaan gelukkig specialisten die ‘m tegen een lager bedrag kunnen repareren. Heb je een Space Star en een lege accu, dan loopt de motor moeizaam na het geven van starthulp. Geen zorgen; dat probleem lost zichzelf op.

Suzuki Liana (2001 – 2005)

Deze Suzuki is niet moeders mooiste, maar wanneer je voor een bescheiden bedrag op zoek gaat naar een betrouwbare occasion, kun je nu eenmaal niet op alle vlakken hoge eisen stellen. De Liana is er met vier en vijf deuren. Die hatchback biedt veel binnenruimte; de kofferbak is minimaal 480 liter groot. Bovendien is het een ongecompliceerde auto om te rijden: iedereen kan er mee overweg. De 1.6-liter benzinemotor verbruikt gemiddeld 1 op 11. Met dit budget zouden wij kiezen voor een zwarte 1.6 GX met aardige wielen bij een autobedrijf in Vlaardingen: de gezinsauto komt uit 2002, verkeert nog in nette staat en heeft voor € 2.199 slechts 74.000 kilometers gelopen.

Oordeel van de Wegenwacht

Er is bij de Wegenwacht maar één euvel(tje) bekend waardoor de Liana zou kunnen stilvallen. Dat wordt veroorzaakt door een losse massadraad van de brandstofpomp. De wegenwacht zet de draad opnieuw vast en je kunt jouw reis weer vervolgen.

Toyota Corolla Verso (1998 – 2004)

De Verso is de ruimtewagenvariant van de Corolla. De gezinsauto rijdt gemoedelijk. Hij helt weliswaar wat over in de bocht, maar vering en schokdemping zijn dan ook op comfort afgestemd. Bovendien vertekent de hoge zit een beetje. Met de 1.6-liter benzinemotor scoor je gemiddeld 1 op 11. De Verso is lekker ruim, er zitten handige opbergvakken in en de stoelen op de tweede rij kunnen er in hun geheel uit. De ijzersterke reputatie maakt Toyota’s tweedehands relatief duur, zelfs wanneer de auto’s al wat ouder zijn. Voor € 2.199 vinden we bij een autobedrijf in Zwolle een exemplaar uit 2003, maar dan wel met 229.000 km op de teller.

Oordeel van de Wegenwacht

Ook al zijn deze Corolla’s intussen op leeftijd; afgezien van normale slijtage gaat er zelden of nooit iets stuk. Deze Toyota laat zijn bestuurder (en diens gezin!) dus niet in de steek.

Ons advies

Driemaal Japanse kwaliteit, die zich juist op latere leeftijd bewijst. Praktisch gezien zouden we voor de Suzuki Liana kiezen. Die biedt de meeste binnenruimte voor het minste geld.