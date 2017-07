Dossier: Klein en giftig voor 5000 euro

Een comfortabele gezinsauto komt later wel, nu wil je een klein, giftig bommetje op wielen. Wij vonden er drie voor een bescheiden budget, al moet je ze soms met een lampje zoeken.

Fiat Panda 100 HP Sport (2006 – 2011)

De Panda is niet de meest voor de hand liggende auto in dit aanbod. Toch valt er voor de 100 HP veel te zeggen. Het mag dan niet de snelste op deze pagina zijn, met z’n 100 pk uit een 1.4-liter benzinemotor vinden we dit toch een erg lekker scheurbakkie, dat met zijn vijf portieren ook nog eens heel praktisch is. Bovendien biedt de kleine Fiat naar verhouding veel ruimte. Daarbij praten we over een stuk jongere auto dan de twee andere. Er is ook best wat occasionaanbod te vinden. We zouden gaan voor een metallic blauwe in Den Haag. Die is van 2007, heeft nèt een ton erop zitten en kost € 4.950.

Oordeel van de Wegenwacht

De Panda is opvallend betrouwbaar. Er zijn slechts een paar bescheiden euvels bekend, zoals vocht in de stekker van de motorcomputer (kwestie van goed droogmaken). De kleine Fiat stopt ermee als het hoofdrelais van de zekeringkast lostrilt. De wegenwacht drukt die weer op z’n plek en je kunt jouw reis vervolgen. Iets soortgelijks geldt voor een losgetrilde massakabel. Het goede is dat al deze klusjes geen extra kosten met zich meebrengen.

Opel Corsa GSi (2003 – 2005)

Opel heeft met z’n GSi-versies een grote staat van dienst onder sportieve automobilisten. De Corsa is daarbij door zijn compacte maten een lekker wendbare en erg rappe auto. De sprint naar 100 km/u is met 9 seconden snel, maar dat zegt lang niet alles. De Corsa GSi waarover we het hier hebben, is wat jonger dan de Polo’s op deze pagina, maar het model blijkt lastig te vinden. Daarbij worden deze Corsa’s zelden ongemoeid gelaten, als het gaat om aanvullende… ahum… ‘accessoires’. In Damwoude vinden we bij een autobedrijf een blauwe (2003, 145.000 km), met subtiele extra randjes en mooie wielen, voor een heel verantwoorde € 3.988,-.

Oordeel van de Wegenwacht

Elektronica speelt deze Corsa’s soms parten. Complete uitval van het dashboard, waardoor de motor ook niet meer start, is een prutsklusje voor de Wegenwacht, maar het kán langs de kant van de weg worden opgelost. Hetzelfde geldt voor een weigerende stuurbekrachtiging. Een rammelend motorgeluid kan duiden op een gebroken nokkenas; een dure reparatie. Een plakkende EGR-klep (de motor loopt dan slecht) valt op te lossen met een ferme tik op de juiste plek.

Volkswagen Polo GTI (1999 – 2001)

Het merk dat de GTI heeft uitgevonden, mag hier niet ontbreken. Een Golf GTI is wel te vinden, maar naar verhouding erg kostbaar. Een Polo GTI is (nog) compacter. Rond 2000 kon je bij de Volkswagen-dealer slagen voor een heuse GTI met een 125 pk sterke 1,6 zestienklepper, goed voor een sprint van 0 naar 100 kilometer per uur in minder dan 9 seconden. Daarvan een gaaf exemplaar vinden is niet eenvoudig, maar via www.gaspedaal.nl vonden we een mooie, origineel Nederlandse vijfdeurs bij een autobedrijf in Beek. Het bommetje is van 2000, heeft 172.000 kilometer gelopen en mag weg voor € 4.950.

Oordeel van de Wegenwacht

Deze generatie van de Polo gold in zijn tijd als heel betrouwbaar. De bobines van de benzinemotoren kunnen wel eens de geest geven. Als de motor hierdoor op drie cilinders gaat lopen, kan dit ten koste gaan van de katalysator. Stoppen en de auto uitzetten dus: de Wegenwacht lost het probleem voor je op, mits er aan zo’n bobine valt te komen. De motoren tellen er vier: het probleem kan zich dus herhaaldelijk voordoen!

Ons advies

Wij zouden absoluut voor de Fiat kiezen. Die is niet alleen snel, maar ook ruim en praktisch. Voor dit bedrag koop je bovendien een jongere auto met minder kilometers. Dat maakt hem extra leuk!