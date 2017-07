Dossier: Liever het huismerk voor 7500 euro

Veel autofabrikanten delen onderhuidse techniek. Daar kun je als occasionkoper je voordeel mee doen. Letterlijk, want net als in de supermarkt ben je met zo’n huismerk vaak goedkoper uit!

Dacia Sandero (2008 – 2012)

Het Roemeense Dacia gebruikt techniek van moederbedrijf Renault. Omdat het daarbij vaak om oudere modellen gaat, zijn de ontwikkelingskosten al lang terugverdiend. Dat vertaalt zich in een goedkopere aanschafprijs, maar realiseer je dat ook de uitrusting en de afwerking van een lager niveau zijn. De Sandero is een praktische gebruiksauto zonder poespas. Hij heeft vijf deuren; ruimte en comfort zijn redelijk. Een zoekopdracht via www.gaspedaal.nl levert de nodige resultaten op. Binnen ons budget (€ 7.450) valt een rood exemplaar in de aansprekende Stepway-uitvoering op. De wagen staat in ’s Gravendeel, komt uit 2011, heeft een 1.6-liter benzinemotor en een maagdelijke kilometerstand van 22.000 stuks.

Oordeel van de Wegenwacht

Vanwege de uitgerijpte techniek geldt de Sandero als een betrouwbare auto. Bij de 1.6-liter benzinemotor wil de bobine wel eens de geest geven. Het motormanagementlampje gaat dan branden, maar dat signaal heb je niet nodig: je merkt aan de motor zelf al dat de Dacia slecht loopt. Een andere bobine kost nog geen € 100. Het is alleen jammer dat de Sandero er vier heeft: het probleem kan zich vervolgens ook bij de andere drie voordoen.

Seat Ibiza (2008 – 2017)

Seat is eigendom van Volkswagen en de Ibiza is dan ook nauw verwant aan de Polo. Toch heeft deze compacte gezinsauto een eigen imago. Dat is een stukje sportiever dan dat van de Polo, wat ook tot uitdrukking komt in het strak gelijnde uiterlijk. De Ibiza is verder wat straffer geveerd dan de Polo, waardoor de Spanjaard sportiever stuurt. Bij een universeel autobedrijf in ’t Zand vinden we een mooie donkergrijze vijfdeurs in de rijke Stylance-uitvoering. De auto is van 2008, heeft een 1.6-liter benzinemotor met 94.000 kilometer ervaring en die kilometers zijn er allemaal door dezelfde eigenaar op gereden. Het prijskaartje bedraagt € 7.450.

Oordeel van de Wegenwacht

Een kapotte bobine maakt dat de benzinemotoren van de Ibiza op drie cilinders gaan lopen. ‘Doorgeslagen’ bougiekabels kunnen ook de schuldige zijn. De Wegenwacht lost het in beide gevallen voor je op. Wie hoofdzakelijk korte ritjes maakt en dan opeens de snelweg op draait, kan te maken krijgen met een vastzittend overdrukventiel, waardoor de motor trekkracht tekort komt. Kleinigheidje voor de Wegenwacht. Controleer bij versies met een 1.2-liter motor of de distributieketting al is vervangen. Anders kun je voor een dure reparatie komen te staan!

Skoda Fabia (2007 – 2015)

Skoda behoort net als Seat tot de Volkswagen Groep. De Fabia heeft onderhuids ook de nodige overeenkomsten met de Polo, maar hij vervult binnen het concern een andere rol dan de Ibiza. Je zou bijna kunnen zeggen dat beide auto’s lijnrecht tegenover elkaar staan: de Fabia neigt qua benadering eerder naar de Sandero. Het is een praktische en verstandige auto, zonder fratsen. Aanbod is er in overvloed. Via www.gaspedaal.nl komen we terecht bij de Skoda-dealer in Hilversum. Daar staat een zilvergrijze 1.4-liter benzineversie van eerste eigenaar (2010, 99.000 km) in de Sprint-uitvoering, waarvan bij 80.000 kilometer de distributieriem al is vervangen. Een sterk aanbod voor € 7.450.

Oordeel van de Wegenwacht

Een benzinemotor waarvan een van de vier cilinders het begeeft, komt ook bij de Fabia voor. Een ander bekend euvel is het starten en meteen weer afslaan van de motor. Dat wordt veroorzaakt door sluiting in de draadboom, wat maakt dat een zekering ‘knapt’. De Wegenwacht verhelpt dat probleem waar je bij staat. Een slechte of losse massa-aansluiting kan bij de Skoda tot allerhande elektronische storingen leiden. De tip over de distributieketting (zie Ibiza!) gaat ook op bij de Fabia.

Ons advies

In dit specifieke geval ‘wint’ de Dacia, op grond van zijn zeer lage kilometerstand. Het is vooral een kwestie van smaak of je anders voor de Seat of de Skoda zou moeten kiezen.