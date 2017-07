Dossier: Met een kontje voor 12.000 euro

Nederland is geen ‘sedanland’. Toch oogt zo’n vierdeurs als meer auto, al was het alleen maar vanwege de vaak gigantische kofferbak! Drie sedans die het overwegen waard zijn.

Ford Focus Sedan (2011 – 2014)

Ongeacht de gekozen uitvoering is de Focus een heerlijk rijdende auto, met een verfijnde combinatie van comfort en nauwkeurige besturing. Het is niet de ruimste in zijn klasse en dat geldt ook voor de sedan. Kies bij een vierdeurs voor een Titanium-uitvoering; die beschikt over een luxe uitrusting én een chique uitstraling. De rijk uitgevoerde First Edition, zoals we die bij de Ford-dealer in Tolbert aantreffen, vormt een aantrekkelijk alternatief. De fraaie antracietkleurige sedan heeft een 1.6-liter benzinemotor en is afkomstig van de eerste eigenaar. Je betaalt € 11.950 voor een auto uit 2011 met nog geen 38.000 kilometer op de teller.

Oordeel van de Wegenwacht

Storingen hebben bij de Ford Focus vrijwel altijd betrekking op elektronica. Zo is de massakabel tussen accu en carrosserie nog wel eens de boosdoener, waardoor de sleutel niet wordt herkend en de motor dus niet start. Exemplaren met een dieselmotor willen er rond de 120.000 kilometer nog wel eens mee ophouden. Het motormanagement-lampje brandt, maar er zijn geen andere storingen te meten dan waarschijnlijk ‘DPF’: dieselpartikelfilter ofwel roetfilter. De auto moet direct naar de garage voor een nieuw filter.

Opel Astra Sedan (2012 – 2016)

Pas bij de facelift van deze Astra-serie werd er een vierdeurs variant aan het leveringsprogramma toegevoegd. Daarom zie je ‘m niet zo vaak, terwijl het voor het oog een heel geslaagd model is. Ook de Astra is niet de ruimste van dit drietal, maar vier volwassenen vinden er prima een plekje in. Het onderstel is nadrukkelijk op comfort afgestemd. Helaas maakt de elektrische stuurbekrachtiging dat de besturing zoekerig aanvoelt. Via www.gaspedaal.nl komen we terecht bij een autobedrijf in Teuge, waar een nette donkergrijze 1.4-liter Turbo Business+ wordt verkocht (2014, 136.000 km). Deze zeer complete uitvoering kost € 11.945.

Oordeel van de Wegenwacht

Slecht contact tussen accu en zekeringkast leidt bij deze generatie van de Astra tot allerhande gekke elektronische euvels, die door de wegenwacht snel kunnen worden opgelost. Wanneer het relais van de brandstofpomp kapot is, houdt de motor ermee op. De Wegenwacht kent eventueel een noodoplossing. Een kapot membraam in de carterventilatie leidt met name bij de 1.4-liter benzinemotoren tot veel rook en overmatig olieverbruik. Dan moet de Opel wél naar de garage.

Volkswagen Jetta (2011 – 2014)

De Jetta wordt steeds gepresenteerd als apart model, maar het grote publiek schaart hem onder de carrosserievarianten van de Golf. Dat is niet helemaal terecht, want de wielbasis is bijvoorbeeld een stuk langer. Daardoor is een Jetta niet alleen ruimer dan een Golf, maar ook veel comfortabeler. De bagageruimte meet 510 liter; daarmee is de kofferbak groter dan die van de Ford en de Opel. Om jezelf helemaal te verwennen, raden we aan om te kiezen voor een uitvoering met automaat. Bij Volkswagen krijg je dan een exemplaar met dubbele koppeling, waardoor je niet eens in de gaten hebt dat er wordt geschakeld. Helaas moet onze tip het zonder stellen; voor de rest is de bruin metallic (!) 1.4-liter Highline-uitvoering (2012, 99.000 km) die we in Leiden weten te staan, voor € 11.990 een aanrader.

Oordeel van de Wegenwacht

Er zijn bij de Wegenwacht geen specifieke Jetta-problemen bekend, omdat de sedan verwant is aan de Golf uit dezelfde bouwjaren. De TSI-motoren kunnen plotseling op drie cilinders gaan lopen. Dat kan een kapotte bobine zijn, of een bougiekabel die ‘doorslaat’. Het lampje ‘EPC’ op het dashboard gaat vaak branden wanneer de motor na veel korte ritten ineens zwaarder wordt belast. Er zit dan een overdrukventiel vast; de wegenwacht heeft dat zo opgelost.

Ons advies

Van dit drietal heeft de Ford onze voorkeur vanwege de lage kilometerstand, maar de Volkswagen Jetta wint op punten.