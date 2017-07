Duik in de prijslijst: Wat moeten die engines of the year kosten?

Ze zijn weer uitgereikt: de engine of the year-awards. Wat als je een auto wenst met zo’n engine of the year? Wat ben je dan minimaal kwijt? Een duik in de prijslijst geeft overzicht.

International Engine of the Year

Autovisie is al jaren partner van de International Engine of the Year-awards en bepaalt dus samen met andere internationale automedia welke prijzen er naar welke motoren gaan. Elk jaar wordt er onderscheid gemaakt in motorinhoud, maar er worden ook overall prijzen uitgereikt. Zo ging in 2017 de titel International Engine of the Year naar de 3,9-liter biturbo V8 van de Ferrari 488 GTB en 488 Spider. Deze 670 pk sterke F154CB-motor wint voor de tweede maal op rij de overall titel. De motor won ook in de motorcategorie 3,0- tot 4,0-liter en werd bekroond tot beste performance engine. Je bent minimaal 259.765 euro kwijt voor een 488 GTB als je deze motor wenst te hebben.

Beste nieuwe motor

De bokaal voor ‘beste nieuwe motor’ ging in 2017 naar Honda voor de hybride aandrijflijn van de nieuwe NSX met 3,5-liter biturbo V6 en drie elektromotoren. De aandrijflijn is goed voor 581 pk en 644 Nm. Wat kost zo’n Honda NSX? Exclusief belastingen ben je 185.000 euro kwijt. Inclusief overheidsdonaties praat je al snel over zo’n 250.000 euro.

Electric Powertrains

In de verschillende categorieën is er één uitzondering: de winnaar van de categorie Electric Powertrains. Dit jaar ging de bokaal naar Tesla voor de aandrijflijn van de Model S en Model X. Een Tesla Model S is er vanaf 82.985 euro voor de Model S 75 met achterwielaandrijving.

Tot 1,0-liter

In de categorie ‘tot 1,0-liter’ won de 1.0 EcoBoost driecilinder van Ford. Alweer, want Ford wint al voor de zesde keer in deze categorie. De motor is populair, dat blijkt wel uit cijfers van Ford. In Nederland kiest ruim 65 procent van de Focus-klanten voor de 1.0 EcoBoost en bij de Fiesta ligt dit percentage zelfs op ruim 80 procent. Maar wat kost zo’n 1.0 EcoBoost minimaal? In de Fiesta ben je 19.545 euro kwijt en in de Focus 20.200 euro. Je hebt de 1.0 EcoBoost met 100 of 125 pk. Ook in de Ford B-Max, Mondeo, C-Max en EcoSport kun je de motor bestellen.

1,0- tot 1,4-liter

De 1.2 Turbo van PSA blijft net als de 1.0 EcoBoost van Ford goed scoren. De PSA-driecilinder met turbo heeft een soepele loop en veel trekkracht onderin. PSA levert hem in diverse modellen, waaronder de 208, 308, 3008 en zelfs de 5008. En ook in de Opel Crossland X kun je hem tegenwoordig vinden. En laten we ook de Citroën C3, C3 Aircross, C4, C4 Cactus, C4 Picasso, DS 3 en DS 4 niet vergeten. De 1.2 PureTech is er met 82 of 110 pk. De Peugeot 208 met 1.2 PureTech is er vanaf 15.760 euro. De Citroën C3 kost 17.030 euro.

1,4- tot 1,8-liter

De International Engine of the Year-jury, bestaande 65 internationale autojournalisten, gaf ook een award aan een hybride aandrijflijn: namelijk die van de BMW i8. De aandrijflijn van deze plug-in hybride GT bestaat uit een 131 pk sterke elektromotor met 250 Nm plus een 1,5-liter driecilinder benzinemotor met turbo. Het vermogen van de benzinemotor bedraagt 231 pk. Opmerkelijk veel voor een één-punt-vijf. Het systeemvermogen komt uit op 362 pk. De BMW i8 is er vanaf 142.331 euro.

1,8- tot 2,0-liter

Feest bij Porsche. De nieuwe viercilinder 2,0-liter boxermotor van de 718 Boxster en 718 Cayman won namelijk in de categorie 2,0-2,5-liter. De boxermotor is er in twee smaken: met 300 of met 350 pk (S-versies). De 718 Cayman is er vanaf 71.100 euro en de 718 Boxster kost 72.100 euro. En voor de duidelijkheid: de instapper van de Porsche Macan heeft ook een viercilinder, maar dat is een vier-in-lijn met 252 pk uit de schappen van Audi. Geen boxermotor dus.

2,0- tot 2,5-liter

Audi viert opnieuw feest in de categorie 2,0- tot 2,5-liter dankzij de geweldige 2.5 TFSI vijfcilinder. De 2.5 TFSI vijfcilinder benzinemotor werd namelijk voor de achtste keer op rij uitgeroepen tot ‘International Engine of the Year’ in deze categorie. De inmiddels 400 pk sterke krachtbron is te vinden in de RS 3 hatchback en limousine en in de coupé en cabrioversie van de Audi TT RS. De krachtbron heeft een magistrale soundtrack en is één van de weinige vijfcilinders die je tegenwoordig nog kan kopen. Goedkoop is ‘ie niet, want Audi vraagt voor de RS 3 hatchback op z’n minst 79.915 euro.

2,5- tot 3,0-liter

Opnieuw een bokaal voor Porsche: deze keer voor de nieuwe 3,0-liter zescilinder boxermotor van de Porsche 911. Deze krachtbron vervangt de atmosferische zescilinderboxermotor van weleer. Missen we die motor? Welnee, want Porsche geeft de turbokrachtbron nog altijd een hoogtoerig karakter, met als bijkomend voordeel dat de motoren nu ook onderin heel veel trekkracht leveren. In de instap-911, de Porsche 911 Carrera, levert de zespitter 370 pk. De prijs begint bij 120.000 euro.

Plus 4,0-liter

Ferrari ging er ook in de categorie ‘plus 4,0-liter’ met de winst vandoor. De 6,3-liter V12 in de Ferrari F12berlinetta en F12tdf werd namelijk als ‘de beste’ betiteld. Beide modellen zijn inmiddels uit productie, dus een prijs noemen is niet meer relevant. De 812 Superfast heeft de F12berlinetta afgelost. In die 800 pk sterke supercar huist nu een 6,5-liter V12. De 812 Superfast is er vanaf 379.024 euro.