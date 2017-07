Duik in de prijslijst: Op z’n minst 700 pk, wat kost dat?

Pk’s heb je in de ogen van sommige liefhebbers nooit genoeg. Wat als je minimaal 700 pk wenst? Hoe groot is de keuze? En wat moet dat kosten? Een duik in de prijslijst geeft inzicht.

Twee Italianen, twee Britten, één Duitser, één Fransman

Wie in de prijslijst duikt, komt tot de conclusie dat je uit welgeteld zes auto’s met meer dan 700 pk vermogen kunt kiezen: twee Italianen, twee Britten, één Duitser en één Fransman. Laten we beginnen met de goedkoopste in dit overzicht.

McLaren 720S

Een auto met twee gezichten, dat is de McLaren 720S. Net zo eenvoudig te rijden als bijvoorbeeld een Volkswagen Golf, maar wanneer je het maximale uit de auto peutert, rij je je complete referentiekader aan gort. Deze supercar lijkt van een andere planeet. Hyperefficiënt, sensueel vormgegeven en slim gebouwd. Achterin ligt nog altijd die welbekende biturbo V8, maar in dit geval niet met 3,8 maar met 4,0 liter inhoud. De krachtbron produceert 720 pk en geeft de 720S een topsnelheid van 341 km/h. De 0-100-sprint duurt slechts 2,9 seconden. En wat kost dat? Op z’n minst 307.700 euro, exclusief alle opties die je ongetwijfeld gaat aanvinken.

Porsche 911 GT2 RS

Het allernieuwste straatlegale circuitwapen uit Stuttgart is de Porsche 911 GT2 RS. Een 911 met uitbundige styling en de krachtigste 3,8-liter zescilinder bi-turbo boxermotor ooit. Die produceert namelijk 700 pk en 750 Nm koppel en is gekoppeld aan een zeventraps PDK-automaat. De achterwielaangedreven, 1.470 kilogram zware 911 GT2 RS heeft slechts 2,8 seconden nodig om vanuit stilstand naar 100 km/h te sprinten. De 0-200-sprint duurt slechts 8,3 seconden en de topsnelheid komt uit op 340 km/h. Prijzen beginnen bij 354.300 euro, maar bestel je het optionele Weissach-pakket – scheelt toch dertig kilogram – dan loopt de prijs al snel op richting 385.000 euro. Met wat extra opties passeer je de 400.000 euro.

Ferrari 812 Superfast

Meer pk’s voor minder poen? Dan moet je zeker even bij Ferrari binnenlopen. Voor minimaal 379.024 euro krijg je namelijk een heel fijne Ferrari 812 Superfast mee naar huis. Misschien wel de laatste Ferrari met atmosferische V12-motor. Die twaalfpitter heeft een cilinderinhoud van 6,5 liter, levert 718 Nm trekkracht en draait maximaal 8.900 (!) toeren per minuut. De Ferrari is net zo snel als de Porsche: in 2,9 seconden naar 100 km/h en een topsnelheid van 340 km/h. De looks, de V12-klanken, de techniek, alles aan de 812 Superfast klopt. Geloof je het niet? Bekijk dan onze video waarin Werner Budding de 812 probeert te temmen.

Lamborghini Aventador S

Toch is er nóg een Italiaan met huilende 6,5-liter twaalfcilinder, sensationele vormgeving en absurde prestaties. Juist, de Aventador S. Ferrari vraagt voor 800 pk zoals gezegd bijna 380 mille. Lamborghini eist een bedrag van 464 mille voor 740 pk en 690 Nm. Een groot prijsverschil, maar het zijn dan ook twee totaal verschillende auto’s. De Ferrari heeft de motor voorin en achterwielaandrijving, de Lamborghini heeft een middenmotor met vierwielaandrijving. De auto’s vergelijken is overbodig, want iemand die een 812 Superfast koopt, schaft bij wijze van spreken probleemloos ook een Aventador S aan. De Lambo haalt overigens 350 km/h, sprint óók in 2,9 tellen naar 100 km/h en heeft een lichtgewicht koolstofvezel monocoque.

Bentley Continental Supersports

Allemaal leuk, die McLaren, Porsche, Ferrari en Lamborghini, maar als je een gezin met twee kinderen hebt, moet je altijd twee personen teleurstellen. Dat hoeft echter niet als je de Bentley Continental Supersports kiest. Dat is namelijk de enige volwaardige vierzitter met meer dan 700 pk vermogen. Voorin deze gentleman’s racer schuilt een 6,0-liter W12-motor die met de nodige aanpassingen 710 pk en 1.017 Nm uit de cilinderbanken peutert. Het is ook de snelste Bentley ooit, want hij sprint in 3,5 seconden van 0 naar 100 km/h en haalt een top van 336 km/h. Je kan hem krijgen als coupé of cabriolet. De coupé is er vanaf 377.004 euro en de Continental Supersports convertible kost 405.827 euro.

Bugatti Chiron

Je kan er niet omheen: het absolute summum in pk-land is de Bugatti Chiron. Een hypercar waarvan de RDW het motorvermogen vermeldt als 1.103 kW, gelijk aan 1.500 pk. De 8,0-liter W16-motor heeft vier turbo’s en 1.600 Nm trekkracht waarmee de Chiron een begrensde (!) topsnelheid van 420 km/h kan halen, al loopt de snelheidsmeter vrolijk door tot 450 km/h. De kosten? Een goede richtprijs inclusief Nederlandse belastingen is 3,42 miljoen euro. Natuurlijk zijn er opties: een volledig in zichtbaar koolstofvezel uitgevoerde body kost 255.000 euro en wie slechts een aantal bodypanelen in zichtbaar koolstofvezel wenst, dient 180.000 euro af te rekenen. In totaal bouwt Bugatti 450 exemplaren, waarvan er nog genoeg beschikbaar zijn. Bugatti produceert ongeveer 65 auto’s op jaarbasis. Rond 2024 is de productie dus afgerond.