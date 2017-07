Duik in de prijslijst: Top-of-the-range performance-SUV’s

SUV’s in het segment van de Porsche Macan en Mercedes-Benz GLC zijn immens populair. Maar wat als je echt de top of the range in dit segment wenst? Uit welke modellen kun je dan kiezen? En hoe duur zijn ze? Een duik in de prijslijst geeft antwoord.

Volvo XC60 T8 Twin-Engine

We trappen af in Zweden. Waarom? Omdat de Volvo XC60 T8 Twin-Engine met een vanafprijs van 66.965 euro verreweg het goedkoopst is in dit segment. Ook al kleeft er een ‘groen’ randje aan deze Zweed, het is en blijft het topmodel van de XC60-range met serieus veel power. Het is overigens ook de enige plug-in hybride in dit overzicht.

De XC60 T8 Twin-Engine maakt gebruik van een 320 pk sterke 2,0-liter viercilindermotor met supercharger en turbo, gekoppeld aan een 87 pk sterke elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt 407 pk met een trekkracht van 640 Nm. Ondanks het vrij forse wagengewicht van 2.015 kilogram sprint de XC60 in 5,3 seconden naar 100 km/h en bedraagt de topsnelheid 230 km/h.

Audi SQ5

Nagenoeg dezelfde prestaties als de Volvo levert de 94.005 euro kostende Audi SQ5. Deze onlangs geïntroduceerde performance-SUV maakt gebruik van een 3,0-liter V6 TFSI-motor met 354 pk en 500 Nm. Dankzij vierwielaandrijving neemt de sprint naar 100 km/h zo’n 5,4 tellen in beslag. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 250 km/h. Hij weegt 1.945 kilogram.

Jaguar F-Pace S

Wat dat betreft is de Jaguar F-Pace S met een wagengewicht van 1.861 kilogram verreweg de lichtste auto in dit overzicht. Dat komt vooral door de aluminium architectuur waarop Jaguar de F-Pace bouwt. Goedkoop is de ‘Jag’ niet: hij staat voor 112.450 euro in de prijslijst. Voor dit bedrag levert Jaguar een 3,0-liter Supercharged V6 met 380 pk en 450 Nm. Dankzij vierwielaandrijving spurt de F-Pace S in 5,5 tellen naar 100 km/h. Ook hier bedraagt de topsnelheid 250 km/h.

Porsche Macan Turbo Performance Package

De topsnelheid van de Porsche Macan Turbo met Performance Package is aanzienlijk hoger: namelijk 272 km/h. Een Porsche Macan Turbo met 400 pk is er vanaf 123.600 euro. Maar de échte purist gaat voor de Macan Turbo met Performance Package. Die is er vanaf 134.900 euro en heeft 40 pk meer. In totaal dus 440 pk. Het koppel van de 3,6-liter biturbo V6 bedraagt 600 Nm. Het is een van de snelste sprinters in dit SUV-overzicht. Na 4,4 klokslagen bereikt deze 1.925 kilogram zware Porsche een snelheid van 100 km/h.

Mercedes-AMG GLC 63 4Matic

De absolute krachtpatser van dit moment is de Mercedes-AMG GLC 63 4Matic, net als de Porsche ook 1.925 kilogram zwaar. De AMG is ook de enige SUV in dit overzicht met een V8. Voorin lepelt Mercedes-AMG de 4,0-liter biturbo V8 die we kennen uit meer AMG-modellen. De achtpitter levert 476 (650 Nm) óf 510 pk (700 Nm) in het geval van de 63 S 4Matic+. In beide gevallen koppelt AMG de krachtbron aan een hele fijne 9G-Tronic-automaat.

De AMG GLC 63 4Matic+ sprint in exact vier seconden naar 100 km/h. De S-variant heeft hier maar 3,8 tellen voor nodig. De prijs van de GLC 63 begint bij 138.951 euro. Aardig aan de prijs dus. Betaal 152.171 euro en je krijgt de ‘S’-uitmonstering. Wat power en prestaties betreft zijn deze AMG-types op dit moment iedereen de baas. De Mercedes-AMG GLC 43 4Matic met 367 pk en 520 Nm sterke biturbo V6 vormt een betere concurrent voor de Audi SQ5 en Jaguar F-Pace S. Die is er vanaf 91.076 euro. Een concurrent voor de GLC 63 4Matic is in aantocht!

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio

En die komt uit Italië! We hebben het natuurlijk over de Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio die begin 2018 op de markt komt. De Italiaan maakt gebruik van de 3,9-liter biturbo V6 die we kennen uit de Giulia Quadrifoglio. Dat betekent dus 510 pk en 600 Nm. De topsnelheid van deze Italiaanse super-SUV bedraagt 284 km/h waarmee het direct de snelste SUV in deze klasse wordt. De 0-100-sprint bedraagt 3,9 seconden. De prijs is nog niet bekend. Voorlopig is de Stelvio Super AWD het topmodel. Deze heeft een 280 pk sterke viercilinder en kost 60.950 euro.

BMW X3 M40i

De BMW X3 M40i is vers van de pers, want de SUV werd deze week voorgesteld. De prijs is nog niet bekend. De performance-SUV maak gebruik van een geblazen 3,0-liter zescilinder-in-lijn benzinemotor met 360 pk en 500 Nm, gekoppeld aan een achttraps Steptronic automaat. De BMW sprint in 4,8 tellen naar 100 km/h en haalt een begrensde topsnelheid van 250 km/h. Ook deze X3 M40i vormt dus een directe tegenhanger van de SQ5, F-Pace S en GLC 43.