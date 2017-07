Eerste testnotities: McLaren 570S Spider (2017)

De McLaren 570S Spider gaat in Nederland naar verwachting meer dan 80% van de 570S-verkopen voor zijn rekening nemen. En waarom ook niet? De geur, het geluid en de snelheidsbeleving zijn veel heftiger in een open auto. Bovendien is de Coupé zo stijf dat er voor de Spider geen verstevigingen of aanpassingen aan het onderstel nodig waren. Hij weegt dan ook maar 46 kilogram meer dan de dichte versie. De 570 pk en 600 Nm van de explosieve 3.8 V8 turbo zorgen voor een overweldigende ervaring. Autovisie testredacteur Peter Hilhorst neemt je mee in de 272.150 euro kostende 570S Spider.