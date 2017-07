Fiat bouwt tweemiljoenste Nuova 500

Wat een perfecte timing van Fiat door in de week van de zestigste verjaardag van de oer-500 te roepen dat je van de hedendaagse 500 exact twee miljoen stuks hebt gebouwd. De champagnekurken blijven knallen op het Italiaanse hoofdkantoor.

Twee miljoen exemplaren dus van de huidige 500, die sinds 2007 op de markt is. De Italianen maakten dik vier miljoen exemplaren van de oer-500, die liefkozend rugzakje werd genoemd. De fabrikant zegt dat de 500 een groot succes is, want in zestig jaar tijd zijn er dus meer dan zes miljoen 500’s verkocht. Voor het gemak negeert Fiat de Cinquecento, wat ook een ‘500’ is. Dat hoekige model heeft echter niets met zijn voorvader en nazaat van doen, al beperkt de link tussen de oude en nieuwe 500 zich alleen door de naam en het retrodesign.

De tweemiljoenste 500 gaat naar een Duitse klant. Duitsland is voor de 500 ene belangrijk afzetgebied. Over de afgelopen tien jaar is 10% van de Poolse 500-productie in Duitsland geleverd. De fabrikant bouwt de 500 op meerdere plaatsen in de wereld en levert het model in ruim 100 landen.