Fiat Chrysler haalt 1,33 miljoen auto’s terug

Terugroepactie van formaat bij Fiat Chrysler. In totaal moeten zo’n 1,33 miljoen voertuigen terug naar de dealers. In sommige modellen kan brand ontstaan en in andere kan de airbag zomaar afgaan.

Het gaat bij dat laatste probleem om 777.000 SUV’s, verdeeld over 538.000 exemplaren van de Dodge Journey (2011 – 2015) en 233.000 exemplaren van de Fiat Freemont (2011 – 2015, niet in Nederland geleverd). Bij een aantal airbagincidenten zijn vijf mensen gewond geraakt. Doordat een paar draden in het stuurwiel van de Journey en Freemont ergens tegenaan kunnen schuren, kan er kortsluiting ontstaan, waardoor de bestuurdersairbag wordt opgeblazen.

Brandgevaar

Fiat Chrysler haalt ook 565.000 andere auto’s terug wegens mogelijk brandgevaar. Er zijn twee incidenten geweest, waarbij geen gewonden zijn gevallen. Het gaat bij deze terugroepactie om de Chrysler 300, Dodge Charger en Dodge Challenger (allemaal 2011 – 2014), de Dodge Durango en de Jeep Grand Cherokee (2012 – 2014).

Lichtgewond

Hetzelfde probleem plaagde vorig jaar een aantal pickupmodellen van Fiat Chrysler. In totaal moesten in oktober zo’n 86.000 RAM-trucks worden gecontroleerd (modeljaren 2007 – 2013) en ook politievarianten van de Dodge Charger (modeljaren 2011 – 2014). Volgens Fiat Chrysler is er vorig jaar iemand lichtgewond geraakt toen zijn of haar auto in brand vloog.